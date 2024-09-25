Квашеная капуста – это самая лучшая заготовка на зиму, которая только может быть. Готовится она путём естественной ферментации, без добавления уксуса. Поэтому овощ получается максимально полезным.

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Идея приготовления сочной квашеной капусты на зиму опубликована на странице фудблогера Светланы с ником svitlana cooking в Instagram. По следующему рецепту для лучшего вкуса добавляется еще и морковь.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 2,5 кг

морковь – 2 шт (250 г)

вода – 2.5 л

соль – 4 ст. ложки (без горки)

сахар – 2 ст. ложки (без горки)

перец душистый - 7 - 9 горошин

лавровые листья – 2 – 3 шт.

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить воду и поставить на огонь.

2. Добавить соль, сахар, лавровые листья и душистый перец.

3. Довести до кипения и снять с огня рассол.

4. Оставить остыть.

5. Нашинковать капусту. Для этого можно взять специальную шинковку или просто нарезать капусту ножом. Морковь натереть на большой терке.

6. Смешать морковь и капусту и слегка разделить их руками – тогда овощи быстрее пустят сок.

7. Складываем капусту с морковью в банки, плотно утрамбовав.

8. Залить маринад (холодный) в горловину банки.

9. В процессе брожения часть жидкости будет переливаться через край, поэтому банки лучше сразу поставить на тарелки.

10. Оставить капусту в теплом месте на 3-4 дня, чтобы она хорошо заквасилась. Иногда протыкаем капусту ножом (можно взять деревянную палочку для суши), чтобы пузырьки газа выходили наружу.

11. Если этого не делать – квашеная капуста может приобрести неприятную горчинку.

12. Готовая квашеная капуста получается хрустящей и вкусной. При подаче к нему можно добавить нарезанный лук, а также полить его 1-2 ст. ложками растительного масла. Хранить квашеную капусту лучше в холодильнике или в подвале.

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