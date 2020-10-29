Помогают похудеть и наполняют витаминами: пять осенних овощей, которые нужно добавить в меню

С детства нам твердят, что овощи очень полезны. Осенние овощи: тыква, патиссоны или морковь, принесут организму много витаминов. Фолиевая кислота, витамин А, В, С и помощь при язвенных болезнях – все это о них.

На какие плоды огорода нужно налегать осенью – читайте в материале OBOZREVATEL.

Тыква: королева овощей

Тыкву не зря называют настоящей королевой осенних овощей – в ней содержится изрядное количество клетчатки, а также витамины С, А, К, фолиева кислота и калий. Тыква должна быть в вашем осеннем рационе, поскольку этот овощ позволяет наладить обмен веществ, является мочегонным средством, выводит холестерин и помогает избавиться от лишнего веса.

Лучше всего тыкву употреблять в пищу в сыром протертом виде с сухофруктами или орехами. Кроме того, можно приготовить тыквенный суп, запечь овощ или сделать рагу.

Тыква www.bloamawahl.de

Свекла

Свекла, конечно, имеет специфический вкус, но тем не менее – является крайне полезным овощем. Прежде всего, сок свеклы крайне полезен для крови. Он стимулирует выработку эритроцитов, приводит в норму кровоток в организме, а также укрепляет сосуды и улучшает обмен веществ. И все это – в одном маленьком овоще!

Свеклу рекомендуют употреблять в пищу при сосудистых заболеваниях, кроме того, при болезнях сердца. В овоще также содержится бетаин, который хорошо помогает печени выводить из организма тяжелые металлы, соли и радионуклиды.

Свекла goferma.ru

Морковь и пастернак

Морковь – один из самых популярных овощей в нашей полосе. Молодая весенняя морковка полезна содержанием в ней витамина А, но и осеннюю игнорировать не стоит. В осенней моркови содержатся витамины А, В, С, D, E, K. Для лучшего усвоения этих витаминов употребляйте в пищу тертую морковь со сметаной, также можно добавить яблоко.

Помимо витаминов, морковь полезна своим соком, который благотворно влияет на обмен веществ, помогает в борьбе с инфекциями, помогает при заболеваниях глаз и кожи и оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Пастернак, родственник моркови и также – незаменимый осенний гость на вашем столе. Этот овощ интересен, прежде всего, своим интересным химическим составом. Этот "коктейль" улучшает пищеварение, способствует укреплению мелких сосудов, оказывает отхаркивающее действие, тонизирует. К слову, этот овощ является обязательным в диете для сердечников.

Морковь и пастернак pixnio.com

Картофель

Практически все фитнесс-тренеры в один голос твердят, что в картофеле нет ничего полезного и вообще, этот овощ только задерживает в организме воду из-за крахмала. Но на самом деле, это неправда. Картофель богат калием, магнием и фосфором, в нем в большом количестве содержится аскорбиновая кислота.

Кроме того, как бы не рекомендовали некоторые диетологи полностью исключить углеводы из рациона, именно эти "вредные" элементы нам остро необходимы для выработки энергии. Картофель и является таким вот источником углеводов.

Сок картофеля также полезен при язве желудка, гастрите и нарушениях пищеварения. В сыром виде этот овощ прикладывают к местам ожогов, способствует заживлению пораженных тканей.

Картофель www.avito.ru

Капуста

Капуста – не только мощный жиросжигатель, но овощ, богатый витамином С. Собственно, в ней этого витамина практически столько же, сколько и в цитрусовых и неважно, какой вид капусты вы едите: брокколи, брюссельская, кольраби. Все они содержат полисахариды, белок, минеральную соль и витамин С.

Капуста огородная давно введена в научную медицину из-за наличия в ее составе "противоязвенного" витамина U. В настоящее время сок из листьев капусты – рекомендованное средство для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов и колитов. Капустный сок понижает уровень сахара в крови, усиливает выведение лишней жидкости из организма и выводит холестерин из организма.

Капуста www.liveinternet.ru

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