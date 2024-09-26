Авокадо – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для салатов, а также закусок. Стоит отметить, что он идеально сочетается со всеми продуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой в приготовлении закуски из авокадо, рыбой и лимонным соком.

Ингредиенты:

Авокадо

Соленая рыба

Икра

Лимонный сок

Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты порежьте кубиком.

2. Добавьте лимонный сок, зеленый лук и перемешайте. Добавьте икру.

Подавайте с любым хлебом!

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