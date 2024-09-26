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Полезная закуска из авокадо, рыбы и зелени: готовится 3 минуты
Авокадо – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для салатов, а также закусок. Стоит отметить, что он идеально сочетается со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой в приготовлении закуски из авокадо, рыбой и лимонным соком.
Ингредиенты:
- Авокадо
- Соленая рыба
- Икра
- Лимонный сок
- Зеленый лук
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты порежьте кубиком.
2. Добавьте лимонный сок, зеленый лук и перемешайте. Добавьте икру.
Подавайте с любым хлебом!
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