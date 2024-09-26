Полезная закуска из авокадо, рыбы и зелени: готовится 3 минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Полезная закуска из авокадо, рыбы и зелени: готовится 3 минуты

Авокадо – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для салатов, а также закусок. Стоит отметить, что он идеально сочетается со всеми продуктами. 

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Что приготовить из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой в приготовлении закуски из авокадо, рыбой и лимонным соком. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Авокадо
  • Соленая рыба
  • Икра
  • Лимонный сок
  • Зеленый лук 

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты порежьте кубиком.

Авокадо для блюда

2. Добавьте лимонный сок, зеленый лук и перемешайте. Добавьте икру.

Приготовление закуски

Подавайте с любым хлебом!

Готовое блюдо

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