Полезный гуакамоле из авокадо: рецепт закуски за 5 минут
Авокадо – очень ценный и полезный продукт, в котором очень много минералов. А также в нем содержится почти 30% суточной нормы калия и почти 20% минералов, необходимых для структурных и химических реакций в организме человека. Стоит отметить, что один целый авокадо без кожуры и семян содержит большое количество питательных веществ. Авокадо можно добавлять в салаты, соусы, делать из него закуски и заправки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из авокадо, с чили, красным луком и острым соусом табаско.
Ингредиенты:
- Авокадо 120 г
- Помидор 60 г
- Красный лук 40 г
- Кинза маленький пучок (кто не любит, замените петрушкой)
- Лайм (сок 1 ч.л)
- Черный молотый перец
- Чили 1/2 шт.
- Соль по желанию
- Табаско (по вкусу, можно не добавлять)
- Оливковое масло 1/2 ст.л
Способ приготовления:
1. Извлеките мякоть из авокадо, разомните вилкой, добавьте порезанный лук, кинзу, чили, помидоры.
2. Добавьте табаско, оливковое масло, сок лимона, соль, перец и перемешайте.
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