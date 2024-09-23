Авокадо – очень ценный и полезный продукт, в котором очень много минералов. А также в нем содержится почти 30% суточной нормы калия и почти 20% минералов, необходимых для структурных и химических реакций в организме человека. Стоит отметить, что один целый авокадо без кожуры и семян содержит большое количество питательных веществ. Авокадо можно добавлять в салаты, соусы, делать из него закуски и заправки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из авокадо, с чили, красным луком и острым соусом табаско.

Ингредиенты:

Авокадо 120 г

Помидор 60 г

Красный лук 40 г

Кинза маленький пучок (кто не любит, замените петрушкой)

Лайм (сок 1 ч.л)

Черный молотый перец

Чили 1/2 шт.

Соль по желанию

Табаско (по вкусу, можно не добавлять)

Оливковое масло 1/2 ст.л

Способ приготовления:

1. Извлеките мякоть из авокадо, разомните вилкой, добавьте порезанный лук, кинзу, чили, помидоры.

2. Добавьте табаско, оливковое масло, сок лимона, соль, перец и перемешайте.

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