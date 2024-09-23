Полезный гуакамоле из авокадо: рецепт закуски за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Рецепт гуакамоле

Авокадо – очень ценный и полезный продукт, в котором очень много минералов. А также в нем содержится почти 30% суточной нормы калия и почти 20% минералов, необходимых для структурных и химических реакций в организме человека. Стоит отметить, что один целый авокадо без кожуры и семян содержит большое количество питательных веществ. Авокадо можно добавлять в салаты, соусы, делать из него закуски и заправки.

Видео дня
Польза авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из авокадо, с чили, красным луком и острым соусом табаско.

Что приготовить из авокадо

Ингредиенты:

  • Авокадо 120 г
  • Помидор 60 г
  • Красный лук 40 г
  • Кинза маленький пучок (кто не любит, замените петрушкой)
  • Лайм (сок 1 ч.л)
  • Черный молотый перец
  • Чили 1/2 шт.
  • Соль по желанию
  • Табаско (по вкусу, можно не добавлять)
  • Оливковое масло 1/2 ст.л

Способ приготовления:

1. Извлеките мякоть из авокадо, разомните вилкой, добавьте порезанный лук, кинзу, чили, помидоры.

Ингредиенты для закуски

2. Добавьте табаско, оливковое масло, сок лимона, соль, перец и перемешайте.

Готовый гуакамоле

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинафруктовощипродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты