Капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также домашних голубцов и супов. Для того, чтобы простой салат из капусты был вкусным, нужно приготовить для него удачный соус.

Кулинар Алексей Крючков поделился в Instagram рецептом вкусного, полезного, легкого салата из капусты, моркови, с вкусным, ароматным соусом.

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Ингредиенты:

капуста (фиолетовая или обычная) – 1 кг

морковь – 300 г

Соус:

горчица в зернах – 1 ст. л.

уксус – 2 ст. л.

майонез или сметана – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, морковь натрите на терке. Переложите в миску, хорошо помните руками.

2. Соус: в сметану добавьте горчицу, уксус, соль, перец и хорошо перемешайте.

3. Заправьте салат соусом, перемешайте и можно есть.

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