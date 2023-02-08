Полезный салат из капусты на каждый день за 10 минут: рецепт вкусного блюда и заправки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
5,2 т.
Рецепт салата с белокочанной и красной капустой

Капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и легких салатов, а также домашних голубцов и супов. Для того, чтобы простой салат из капусты был вкусным, нужно приготовить для него удачный соус. 

Салат из капусты со сметаной

Кулинар Алексей Крючков поделился в Instagram рецептом вкусного, полезного, легкого салата из капусты, моркови, с вкусным, ароматным соусом. 

Что приготовить из капусты
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Ингредиенты:

  • капуста (фиолетовая или обычная) – 1 кг
  • морковь – 300 г

Соус:

  • горчица в зернах – 1 ст. л. 
  • уксус – 2 ст. л.
  • майонез или сметана – 2 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, морковь натрите на терке. Переложите в миску, хорошо помните руками.

Капуста с морковью

2. Соус: в сметану добавьте горчицу, уксус, соль, перец и хорошо перемешайте. 

Соус для салата

3. Заправьте салат соусом, перемешайте и можно есть. 

Салат из капусты со сметаной

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