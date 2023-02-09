Полезный свекольный салат на каждый день: как вкусно и быстро приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
7,8 т.
Свекольный салат

Салаты из свеклы – лучшее легкое блюдо, как для праздничного стола, так и на каждый день. Готовить из свеклы можно не только салаты, но еще и закуски, cупы, борщ. Еще из нее можно делать соусы, намазки.

Салат со свеклой и фетой без майонеза

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и орешками, который готовится очень быстро.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт.
  • руккола – 1/2 упаковки
  • сыр Фета – 50-60 г

Соус:

  • оливковое масло – 3 ст. л.
  • французская горчица – 1 ч. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • орехи или семечки

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките или отварите. Порежьте средними кусками.

Запеченная свекла

2. Сыр также порежьте большими кусками.

Сыр для салата

3. Соус: смешайте оливковое масло с горчицей, добавьте лимонный сок, мед, перемешайте.

Соус для салата

4. В блюдо выложите рукколу, свеклу и полейте соусом. Посыпьте орехами или семечками.

Готовый салат

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