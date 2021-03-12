Котлеты без мяса: 7 постных рецептов

Кто сказал, что котлеты можно делать только из мяса?

В преддверии Великого поста редакция FoodOboz рассказывает, как приготовить веганские котлетки: без мяса, а иногда и без яиц.

Брокколи можно заменить цветной капустой. histaminefriendlykitchen.com

Котлетки из брокколи

брокколи – 1 головка

репчатый лук – 1 шт.

мука – 3/4 стакана

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Брокколи разбираем на соцветия и опускаем в кипящую подсоленную воду на полторы-две минуты. Брокколи вместе с луком измельчаем в блендере или прокручиваем в мясорубке. В полученную массу добавляем соль и перец, перемешиваем и оставляем минут на 15-20, чтобы фарш пустил сок. Добавляем муку и хорошо вымешиваем. Формируем котлетки, выкладываем на раскаленную и смазанную маслом сковороду. Жарим на сильном огне до золотистой корочки с двух сторон.

Вместо замороженной кукурузы можно взять консервированную. Pinterest

Кукурузные котлетки

замороженная кукуруза – 400 г

репчатый лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

кукурузная мука или крахмал – 1 стакан

укроп – 1 пучок (небольшой)

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

мелкая кукурузная крупа – для панировки

Кукурузу размораживаем. Разделяем на две части, часть перемалываем блендером вместе с очищенным луком. Перекладываем измельченную массу в миску, добавляем вторую часть кукурузы, мелко рубленный укроп, яйца, муку или крахмал. Солим, перчим, замешиваем фарш. Формируем котлетки, обваливаем их в кукурузной крупе. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Картофель лучше отварить в мундирах. Pinterest

Котлетки из картофеля и квашеной капусты

картофель – 5 шт.

квашенная капуста – 300 г

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

панировочные сухари

Картофель отвариваем в мундирах. Когда будет готов, немного остужаем его и трем на мелкой терке. Капусту мелко рубим ножом или измельчаем блендером. Смешиваем картофель и капусту, добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо вымешиваем, формируем котлетки и обваливаем их в панировочных сухарях. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Вместо грецких орешков можно взять миндаль. atastylovestory.com

Свекольные котлетки

свекла – 2 шт. (крупные)

синий лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

грецкие орехи – 0.5 стакана

кинза или петрушка – 1 пучок

хмели-сунели – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

панировочные сухари – 3-4 ст.л. + для панировки

Свеклу отвариваем или запекаем в духовке до мягкости. Готовую свеклу остужаем чистим и крупно режем. Чеснок и лук чистим, зелень моем и обсушиваем. Все ингредиенты измельчаем блендером или пропускаем через мясорубку. Если измельчаете блендером, следите за структурой "фарша", она должна быть рыхлой и неоднородной. Добавляем к свекольно-ореховой смеси сухари, соль, перец и хмели-сунели, хорошо все вымешиваем. Формируем небольшие котлетки, обваливаем их в сухарях. Выкладываем на раскаленную и смазанную маслом сковороду, жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

При желании в тыквенные котлетки можно добавить тертый сыр. foodwithfeeling.com

Тыквенные котлетки

очищенная тыква – 1 кг

манка – 4 ст.л.

соль, перец – по вкусу

любимые травы – по вкусу

растительное масло – для жарки

мука или панировочные сухари

Тыкву трем на терке. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду, добавляем соль и перец. Перемешиваем, ждем, пока тыква пустит сок. Тушим тыкву, периодически помешивая, до полного выпаривания жидкости. Когда жидкости не останется (только следите, чтобы тыква не сгорела!), добавляем манку, соль, перец и любимые травы. Тушим, помешивая, еще несколько минут. Готовую массу перекладываем в миску и остужаем. Когда тыквенное пюре остынет, начинаем формировать котлетки. Если "фарш" сильно жидкий, добавьте в него немного муки, манки или панировочных сухарей – так он станет плотным. Готовые котлетки обваливаем в муке или сухарях. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Рисовые котлетки можно приготовить без чечевицы. taste.com.au

Рисовые котлетки с чечевицей

рис – 0.5 стакана

чечевица – 1 стакан

яйца – 2 шт.

мука или манка – 0.5 стакана

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

панировочные сухари

Рис промываем, складываем в кастрюлю, заливаем водой (примерно полтора стаканы воды на полстакана риса) и варим до мягкости. Чечевицу хорошо промываем, меняя воду несколько раз. Перекладываем чечевицу в кастрюлю, заливаем чистой холодной водой из расчета 1:2 (на стакан чечевицы 2 стакана воды). Доводим до кипения, убираем образовавшуюся пену. Убавляем огонь до минимума и варим, помешивая, минут 10-15. Чечевица должна стать мягкой и разваренной. Готовую чечевицу измельчаем блендером до гладкой, однородной консистенции. Этот пункт необязательный, если не хотите заморачиваться, просто смешайте готовую чечевицу с вареным рисом. Добавляем яйца, соль, перец, манку или муку и хорошо вымешиваем. Формируем котлетки, обваливаем их в панировочных сухарях. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Актриса Ольга Сумская поделилась рецептом кабачковых котлет. taste.com.au

Котлетки из кабачков

Рецептом этих котлеток недавно поделилась актриса и телеведущая Ольга Сумская. Она готовит их без добавления яиц и других животных жиров – идеальный вариант для приближающегося Великого поста.

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