Котлеты без мяса: 7 постных рецептов

Маша Сердюк FoodOboz 17:31, 12.03.2021 Обновлено: 17:43, 12.03.2021

Кто сказал, что котлеты можно делать только из мяса?

В преддверии Великого поста редакция FoodOboz рассказывает, как приготовить веганские котлетки: без мяса, а иногда и без яиц.

Брокколи можно заменить цветной капустой.
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Котлетки из брокколи

  • брокколи – 1 головка

  • репчатый лук – 1 шт.

  • мука – 3/4 стакана

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

  1. Брокколи разбираем на соцветия и опускаем в кипящую подсоленную воду на полторы-две минуты.

  2. Брокколи вместе с луком измельчаем в блендере или прокручиваем в мясорубке.

  3. В полученную массу добавляем соль и перец, перемешиваем и оставляем минут на 15-20, чтобы фарш пустил сок.

  4. Добавляем муку и хорошо вымешиваем. Формируем котлетки, выкладываем на раскаленную и смазанную маслом сковороду.

  5. Жарим на сильном огне до золотистой корочки с двух сторон.

Вместо замороженной кукурузы можно взять консервированную.
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Кукурузные котлетки

  • замороженная кукуруза – 400 г

  • репчатый лук – 1 шт.

  • яйца – 2 шт.

  • кукурузная мука или крахмал – 1 стакан

  • укроп – 1 пучок (небольшой)

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

  • мелкая кукурузная крупа – для панировки

  1. Кукурузу размораживаем. Разделяем на две части, часть перемалываем блендером вместе с очищенным луком.

  2. Перекладываем измельченную массу в миску, добавляем вторую часть кукурузы, мелко рубленный укроп, яйца, муку или крахмал. Солим, перчим, замешиваем фарш.

  3. Формируем котлетки, обваливаем их в кукурузной крупе. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Картофель лучше отварить в мундирах.
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Котлетки из картофеля и квашеной капусты

  • картофель – 5 шт.

  • квашенная капуста – 300 г

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

  • панировочные сухари

  1. Картофель отвариваем в мундирах. Когда будет готов, немного остужаем его и трем на мелкой терке.

  2. Капусту мелко рубим ножом или измельчаем блендером.

  3. Смешиваем картофель и капусту, добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо вымешиваем, формируем котлетки и обваливаем их в панировочных сухарях.

  4. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Вместо грецких орешков можно взять миндаль.
atastylovestory.com

Свекольные котлетки

  • свекла – 2 шт. (крупные)

  • синий лук – 1 шт.

  • чеснок – 2 зубчика

  • грецкие орехи – 0.5 стакана

  • кинза или петрушка – 1 пучок

  • хмели-сунели – 1 ч.л.

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

  • панировочные сухари – 3-4 ст.л. + для панировки

  1. Свеклу отвариваем или запекаем в духовке до мягкости. Готовую свеклу остужаем чистим и крупно режем.

  2. Чеснок и лук чистим, зелень моем и обсушиваем. Все ингредиенты измельчаем блендером или пропускаем через мясорубку. Если измельчаете блендером, следите за структурой "фарша", она должна быть рыхлой и неоднородной.

  3. Добавляем к свекольно-ореховой смеси сухари, соль, перец и хмели-сунели, хорошо все вымешиваем.

  4. Формируем небольшие котлетки, обваливаем их в сухарях. Выкладываем на раскаленную и смазанную маслом сковороду, жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

При желании в тыквенные котлетки можно добавить тертый сыр.
foodwithfeeling.com

Тыквенные котлетки

  • очищенная тыква – 1 кг

  • манка – 4 ст.л.

  • соль, перец – по вкусу

  • любимые травы – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

  • мука или панировочные сухари

  1. Тыкву трем на терке. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду, добавляем соль и перец. Перемешиваем, ждем, пока тыква пустит сок.

  2. Тушим тыкву, периодически помешивая, до полного выпаривания жидкости. Когда жидкости не останется (только следите, чтобы тыква не сгорела!), добавляем манку, соль, перец и любимые травы. Тушим, помешивая, еще несколько минут. Готовую массу перекладываем в миску и остужаем.

  3. Когда тыквенное пюре остынет, начинаем формировать котлетки. Если "фарш" сильно жидкий, добавьте в него немного муки, манки или панировочных сухарей – так он станет плотным.

  4. Готовые котлетки обваливаем в муке или сухарях. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Рисовые котлетки можно приготовить без чечевицы.
taste.com.au

Рисовые котлетки с чечевицей

  • рис – 0.5 стакана

  • чечевица – 1 стакан

  • яйца – 2 шт.

  • мука или манка – 0.5 стакана

  • соль, перец – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

  • панировочные сухари

  1. Рис промываем, складываем в кастрюлю, заливаем водой (примерно полтора стаканы воды на полстакана риса) и варим до мягкости.

  2. Чечевицу хорошо промываем, меняя воду несколько раз. Перекладываем чечевицу в кастрюлю, заливаем чистой холодной водой из расчета 1:2 (на стакан чечевицы 2 стакана воды).

  3. Доводим до кипения, убираем образовавшуюся пену. Убавляем огонь до минимума и варим, помешивая, минут 10-15. Чечевица должна стать мягкой и разваренной.

  4. Готовую чечевицу измельчаем блендером до гладкой, однородной консистенции. Этот пункт необязательный, если не хотите заморачиваться, просто смешайте готовую чечевицу с вареным рисом.

  5. Добавляем яйца, соль, перец, манку или муку и хорошо вымешиваем. Формируем котлетки, обваливаем их в панировочных сухарях.

  6. Выкладываем в нагретую и смазанную маслом сковороду. Жарим на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Актриса Ольга Сумская поделилась рецептом кабачковых котлет.
taste.com.au

Котлетки из кабачков

Рецептом этих котлеток недавно поделилась актриса и телеведущая Ольга Сумская. Она готовит их без добавления яиц и других животных жиров – идеальный вариант для приближающегося Великого поста.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить рамен – согревающий суп родом из Японии.

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