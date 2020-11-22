Праздничная утка в пиве. Рецепт
Мой фирменный рецепт праздничной "Утки в пиве"! Божественный аромат, нежнейшее мясо и нереальный вкус... Приготовьте для любимых на Новый год и Рождество!
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2-2,5 кг утки (1 шт.)
3-4 яблока (кислые, сорта "Семеренко")
1 л светлого пива
черный ржаной хлеб
соль
смесь перцев
кардамон молотый
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Потрошенную тушку утки, если нужно, дощипываем и обжигаем горелкой.
Берите не очень жирную утку, весом до 2,5 кг.
Шаг 2
Срезаем весь брюшной жир.
Если вы уверены в качестве утки, то на этом жире потом можно готовить – убираем его пока в морозильную камеру. Во Франции этот жир вытапливают и хранят в банках.
Шаг 3
Срезаем крылья по первый сустав - если этого не сделать, они будут гореть и утка получится не такой привлекательной.
Шаг 4
Надрезаем шкуру на шее и удаляем пищевод и зоб, шею отрезаем (по желанию).
Шаг 5
Удаляем сальные (копчиковые) железы - они находятся в районе хвоста.
Некоторые срезают вместе с хвостом, я предпочитаю хвостик оставлять.
Шаг 6
Тушку промываем и просушиваем бумажным полотенцем.
Шаг 7
Натираем утку снаружи и внутри солью и смесью перцев и убираем в холодильник на 3-4 часа.
Можно также натереть молотым кардамоном.
Шаг 8
Очищаем от семян и нарезаем яблоки. Фаршируем яблоками утку. Зашиваем ее или скрепляем деревянными шпажками.
Шаг 9
Нарезаем крупными кусками черный ржаной хлеб и укладываем на дно утятницы. Поверх хлеба кладем утку.
Шаг 10
На дно формы выливаем светлое пиво (1 литр) - так, чтобы оно покрыло хлеб и 1/3 часть утки.
Шаг 11
Накрываем утятницу крышкой, ставим в духовку, разогретую до 180°С на 2 часа.
Шаг 12
Снимаем крышку, переворачиваем утку и уже открытую утятницу возвращаем в духовку еще на 1 час.
Проверяем готовность утки: протыкаем утку в самом широком месте, у кости. Если она уже готова, выделится прозрачный сок, если - нет, то красноватый.
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