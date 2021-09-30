Праздничный салат, который переплюнул "Оливье" и "Шубу"
Каждый раз приготовить меню для праздничного стола это настоящая дилемма, ведь всегда хочется удивить гостей, а привычные "Оливье" и "Шуба" уже надоели. Нужно чтобы блюдо было универсальным, но, при этом, имело изысканный вид. И, конечно, соответствие и сезонность продуктов. Такой кулинарный шедевр существует.
Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления яркого и вкусного салата "Красная шапочка", который сможет стать вашим фаворитом по виду и вкусу.
Приготовление салата "Красная шапочка"
Ингредиенты:
куриное мясо – 300 г
картофель – 250 г
морковь – 200 г
майонез – 250 г
яйца – 4 шт
сыр твердый – 150 г
гранат – ½
фундук – 50 г
Способ приготовления:
Мясо, яйца и овощи отварить.
Гранат разобрать на зерна.
Орехи измельчить ножом в среднюю крошку.
Остальные ингредиенты нарезать кубиками.
В формирующий кольцо положить слоями: картофель, курицу, орехи, сыр, морковь, яйца. Каждый смазать майонезом. Сверху украсить салат зернами граната.
Как выбрать качественный гранат
Кожура должна быть красной и насыщенно, слегка сухой.
Качественный фрукт не должен содержать коричневых пятен и повреждений.
Если гранат гладкий – он недозрелый.
Текстура поверхности должна быть твердой и плотной.
У созревшего плода соцветия на хвостике сухое.
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