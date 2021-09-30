Праздничный салат, который переплюнул 'Оливье' и 'Шубу'

Каждый раз приготовить меню для праздничного стола это настоящая дилемма, ведь всегда хочется удивить гостей, а привычные "Оливье" и "Шуба" уже надоели. Нужно чтобы блюдо было универсальным, но, при этом, имело изысканный вид. И, конечно, соответствие и сезонность продуктов. Такой кулинарный шедевр существует.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления яркого и вкусного салата "Красная шапочка", который сможет стать вашим фаворитом по виду и вкусу.

Приготовление салата "Красная шапочка"

Ингредиенты:

куриное мясо – 300 г

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картофель – 250 г

морковь – 200 г

майонез – 250 г

яйца – 4 шт

сыр твердый – 150 г

гранат – ½

фундук – 50 г

Способ приготовления:

Мясо, яйца и овощи отварить. Гранат разобрать на зерна. Орехи измельчить ножом в среднюю крошку. Остальные ингредиенты нарезать кубиками. В формирующий кольцо положить слоями: картофель, курицу, орехи, сыр, морковь, яйца. Каждый смазать майонезом. Сверху украсить салат зернами граната.

Как выбрать качественный гранат

Кожура должна быть красной и насыщенно, слегка сухой.

Качественный фрукт не должен содержать коричневых пятен и повреждений.

Если гранат гладкий – он недозрелый.

Текстура поверхности должна быть твердой и плотной.

У созревшего плода соцветия на хвостике сухое.

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