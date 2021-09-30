Праздничный салат, который переплюнул "Оливье" и "Шубу"

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Праздничный салат, который переплюнул 'Оливье' и 'Шубу'

Каждый раз приготовить меню для праздничного стола это настоящая дилемма, ведь всегда хочется удивить гостей, а привычные "Оливье" и "Шуба" уже надоели. Нужно чтобы блюдо было универсальным, но, при этом, имело изысканный вид. И, конечно, соответствие и сезонность продуктов. Такой кулинарный шедевр существует.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления яркого и вкусного салата "Красная шапочка", который сможет стать вашим фаворитом по виду и вкусу.

Приготовление салата "Красная шапочка"

Ингредиенты:

Ингредиенты для салата: сыр, курица и орехи

  • куриное мясо – 300 г

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  • картофель – 250 г

  • морковь – 200 г

  • майонез – 250 г

  • яйца – 4 шт

  • сыр твердый – 150 г

  • гранат – ½

  • фундук – 50 г

Способ приготовления:

  1. Мясо, яйца и овощи отварить.

  2. Гранат разобрать на зерна.

  3. Орехи измельчить ножом в среднюю крошку.

  4. Остальные ингредиенты нарезать кубиками.

  5. В формирующий кольцо положить слоями: картофель, курицу, орехи, сыр, морковь, яйца. Каждый смазать майонезом. Сверху украсить салат зернами граната.

Как выбрать качественный гранат

Выбор спелого и вкусного граната

  • Кожура должна быть красной и насыщенно, слегка сухой.

  • Качественный фрукт не должен содержать коричневых пятен и повреждений.

  • Если гранат гладкий – он недозрелый.

  • Текстура поверхности должна быть твердой и плотной.

  • У созревшего плода соцветия на хвостике сухое.

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