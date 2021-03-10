9 продуктов, которые нельзя греть в микроволновке

Микроволновку можно назвать гениальным изобретением. Удобная, полезная штука, которая здорово облегчает жизнь.

Но, к сожалению, разогревать в ней можно далеко не все продукты. Редакция FoodOboz рассказывает, какие продукты лучше не класть в микроволновку и почему.

Постное мясо. Мясо с высоким содержанием жира – например, бекон или другие жирные части свинины – прекрасно готовится в микроволновке и остается сочным. Однако постное мясо – такое как курица или индейка – высыхает в микроволновой печи и становится почти несъедобным. Конечно, мы не можем запретить вам готовить птицу в микроволновке, но зачем это делать? На наш взгляд, это просто перевод продуктов.

Стейки. В продолжение темы мяса скажем, что стейки лучше готовить на раскаленной сковороде, но никак не в микроволновой печи. Даже если вы включите режим "гриль" и приготовите мясо на специальной решетке, его вкус все равно будет далек от идеального. А еще мясо в микроволновке иногда разогревается неравномерно, из-за чего на поверхности могут остаться бактерии.

Морепродукты. Если готовить морепродукты в микроволновке, то, скорее всего, на вкусу они будут похожи на резину. Есть такое блюдо будет довольно сложно, да и не очень приятно. Лучше готовьте морепродукты на гриле или сковороде.

Яйца. Все дело в том, что микроволны готовят продукт изнутри, а это значит, что яйцо может попросту взорваться. Даже если этого не произойдет, у яйца будет отвратительный вкус. Если у вас нет времени сварить яйцо обычным способом в кастрюле на плите, попробуйте сделать в скорлупе небольшое отверстие и погрузить яйцо в керамическую миску с горячей водой. Затем поставьте миску в микроволновую печь на мощность 50% и готовьте около трех-четырех минут.

Кисломолочные продукты. Содержащиеся в молочных продуктах живые лакто- и бифидобактерии, которые так полезны для нашего организма, быстро погибают при нагревании в микроволновке. Плюс кефир, йогурт, молоко или ряженка могут "свернуться" и потерять все свои вкусовые качества. Если вы не хотите пить холодную жидкость, советуем вам просто достать ее из холодильника за полчаса до употребления.

Салат и листовые зеленые овощи. Если подогревать зелень в микроволновке, то это приведет не только к тому, что она завянет на глазах, но и повлечет за собой потерю вкуса и аромата. Кроме того, в салате содержатся нитраты, которые при разогреве в микроволновке превращаются в опасные токсичные вещества и могут спровоцировать отравление.

Фрукты и ягоды. Фрукты и ягоды являются источником витаминов и полезных микроэлементов, которые не исчезают даже при заморозке. А вот разморозка в микроволновке убивает всю ценность этих продуктов. Более того, некоторые витамины под влиянием волн могут превратиться в канцерогены, опасные для здоровья.

Грибы. Все дело в том, что в грибах содержится много белка, структура которого меняется за сутки после приготовления. При нагреве в микроволновке белок в грибах снова изменяет структуру и может быть опасен для кишечника. Так что если у вас остались грибы со вчерашнего дня, лучше съешьте их холодными или в крайнем случае подогрейте в духовке.