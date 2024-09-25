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Пышные оладьи из трех ингредиентов: делимся точным рецептом
Домашние оладьи – лучшее блюдо для вкусного и сытного перекуса, а также завтрака. Для того, чтобы они были пышными, кулинары советуют готовить их на теплом кефире.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий, которые готовятся из трех ингредиентов.
Ингредиенты:
- 300 мл теплого кефира
- 180 г муки
- 1/2 ч.л соды
Способ приготовления:
1. К теплому, подогретому кефиру добавьте соду, просеянную муку, смешайте и оставьте на 10 минут.
2. Жарьте пышные оладьи на разогретом подсолнечном масле!
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