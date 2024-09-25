Домашние оладьи – лучшее блюдо для вкусного и сытного перекуса, а также завтрака. Для того, чтобы они были пышными, кулинары советуют готовить их на теплом кефире.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий, которые готовятся из трех ингредиентов.

Ингредиенты:

300 мл теплого кефира

180 г муки

1/2 ч.л соды

Способ приготовления:

1. К теплому, подогретому кефиру добавьте соду, просеянную муку, смешайте и оставьте на 10 минут.

2. Жарьте пышные оладьи на разогретом подсолнечном масле!

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