Пышные оладьи на молоке для быстрого завтрака: что обязательно нужно добавить в тесто
Оладьи – очень простое и вкусное блюдо для завтрака, которое готовится очень быстро и просто, самое главное – сделать удачное тесто. Его можно готовить на молоке, йогурте, сметане, сыворотке.
Кулинар Julia Radojević поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий, тесто для которых готовится на молоке.
Совет: для того, чтобы оладьи были пышными и вкусными, добавьте в тесто растопленное сливочное масло!
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- соль – 1/2 ч. л.
- ванильный сахар – 1 пакет
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- яйца – 1 шт.
- молоко – 270 г
- сливочное масло – 50 г
- ванильный сахар – по вкусу
- сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте соль, сахар и ванильный сахар.
2. Взбейте яйцо, добавьте молоко, перемешать, добавьте растопленное масло и снова перемешайте.
3. В эту смесь добавьте муку с другими сыпучими ингредиентами, перемешайте до однородности, далее взбейте миксером, чтобы тесто было без комков. Оставьте тесто на 15-20 минут под пищевой пленкой.
4. Разогрейте сковороду, порежьте оладьи.
Подавайте горячими, со сметаной, джемом, сгущенным молоком.
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