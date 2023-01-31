Оладьи – очень простое и вкусное блюдо для завтрака, которое готовится очень быстро и просто, самое главное – сделать удачное тесто. Его можно готовить на молоке, йогурте, сметане, сыворотке.

Кулинар Julia Radojević поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий, тесто для которых готовится на молоке.

Видео дня

Совет: для того, чтобы оладьи были пышными и вкусными, добавьте в тесто растопленное сливочное масло!

Ингредиенты:

мука – 250 г

соль – 1/2 ч. л.

ванильный сахар – 1 пакет

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

яйца – 1 шт.

молоко – 270 г

сливочное масло – 50 г

ванильный сахар – по вкусу

сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте соль, сахар и ванильный сахар.

2. Взбейте яйцо, добавьте молоко, перемешать, добавьте растопленное масло и снова перемешайте.

3. В эту смесь добавьте муку с другими сыпучими ингредиентами, перемешайте до однородности, далее взбейте миксером, чтобы тесто было без комков. Оставьте тесто на 15-20 минут под пищевой пленкой.

4. Разогрейте сковороду, порежьте оладьи.

Подавайте горячими, со сметаной, джемом, сгущенным молоком.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: