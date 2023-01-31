Пышные оладьи на молоке для быстрого завтрака: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт оладий

Оладьи – очень простое и вкусное блюдо для завтрака, которое готовится очень быстро и просто, самое главное – сделать удачное тесто. Его можно готовить на молоке, йогурте, сметане, сыворотке.

Пышные оладьи

Кулинар Julia Radojević поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий, тесто для которых готовится на молоке.

Рецепт оладий
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Совет: для того, чтобы оладьи были пышными и вкусными, добавьте в тесто растопленное сливочное масло!

Домашние пышные оладьи с маслом

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • соль – 1/2 ч. л.
  • ванильный сахар – 1 пакет
  • разрыхлитель – 1/2 ч. л.
  • яйца – 1 шт.
  • молоко – 270 г
  • сливочное масло – 50 г
  • ванильный сахар – по вкусу
  • сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте соль, сахар и ванильный сахар.

2. Взбейте яйцо, добавьте молоко, перемешать, добавьте растопленное масло и снова перемешайте.

Тесто на молоке для оладий

3. В эту смесь добавьте муку с другими сыпучими ингредиентами, перемешайте до однородности, далее взбейте миксером, чтобы тесто было без комков. Оставьте тесто на 15-20 минут под пищевой пленкой.

Приготовление оладий

4. Разогрейте сковороду, порежьте оладьи.

Жареные оладьи

Подавайте горячими, со сметаной, джемом, сгущенным молоком.

Готовые пышные оладьи

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