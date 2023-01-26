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Пышный ванильный пирог к чаю: лучше бисквита
Такой ванильный пирог имеет очень пышную текстуру и нежный вкус. Готовится даже проще традиционного бисквита. Поэтому это идеальный вариант быстрого десерта к чаю.
Идея приготовления пышного ванильного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера Тамары с ником tomka_recepti в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- сахар – 150 г
- масло – 50 г
- ванильный экстракт
- молоко – 100 г
- масло – 40 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Яйца, сахар, масло, ванильный экстракт взбить миксером до пышности.
2. Молоко и масло разогреть до горячего состояния.
3. К яичной массе добавить муку и разрыхлитель, перемешать.
4. Добавить молоко и масло, перемешать.
5. В форму застеленную пергаментом вылить тесто и выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.
6. Готовность проверить деревянной шпажкой.
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