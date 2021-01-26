Рецепт дня: яблоки с вином и черносливом от Ольги Сумской

Маша Сердюк FoodOboz 06:40, 26.01.2021

Готовить – это просто. Эта фраза – вовсе не миф из Интернета, а вполне реальная вещь. Предлагаем вам проверить эту теорию прямо сейчас.

В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок. Сегодня на повестке дня – печеные яблоки по рецепту актрисы и телеведущей Ольги Сумской.

Рецепт пряных яблок Сумская выложила на своей страничке в Instagram. Она предлагает запечь их с вином, черносливом и корицей.

Сахар можно заменить стевией.
Instagram Ольги Сумской

Понадобится:

  • яблоки – 3 шт.

  • чернослив – 150 г

  • курага – 100 г

  • вода – 150 мл

  • белое вино – 150 мл

  • корица – 1/3 ч. л.

  • сахар или стевия – по вкусу

Как готовить:

  1. Яблоки помыть, почистить от кожуры. Вырезать углубления. Сложить туда чернослив. По желанию можно добавить грецкие орехи.

  2. Сложить в форму, обложить курагой.

  3. Воду смешать с вином, залить полученной смесью яблоки. Посыпать сахаром и корицей.

  4. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 30 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ольга Сумская переболела коронавирусом и рассказала о симптомах болезни.

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