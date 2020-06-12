Сибас в сумасшедшей воде - рецепт очень вкусной рыбы

Сибас в сумасшедшей воде - рецепт очень вкусной рыбы
OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных продуктов. Сегодня в меню пикантная рыба от фудблогера Оксаны @vkusno_ob_italii.
Об этом блюде Оксана на своей страничке инстаграм сообщает занимательные факты: "Это один из моих любимых способов приготовить рыбку, всё очень просто и быстро, а получается невероятно вкусно! Почему называется в сумасшедшей воде? По одной версии, потому что в прошлом при приготовлении этого рецепта рыбаки добавляли морскую воду.
По другой версии, потому что можно включить фантазию и к основным ингредиентам добавить то, что нравится. Я всегда добавляю орегано и оливки.Таким способом можно приготовить практически любую рыбку, у меня это обычно сибас (на фото) или дорада , также этот рецепт подойдёт для скумбрии.
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Ингредиенты
1 рыба (идеально будет с сибасом или дорадо) весом 1,2-1,5 кг или 2 по 800 гр
300гр помидоров черри
4 зубчика чеснока
острый перчик чили (по желанию)
петрушка
белое вино (неполный стакан)
орегано (по желанию)
10 оливок (по желанию)
соль, перец
оливковое масло
Приготовление
Рыбу почистить от чешуи и внутри. Внутреннюю полость посолить, положить 2 дольки чеснока и немного измельчённой петрушки.
Смазать противень оливковым маслом, выложить рыбу, помидоры разрезанные пополам, острый перец, оставшийся чеснок, немного нарубленной петрушки, оливки.
Посолить, поперчить, добавить неполный стакан вина и примерно полстакана воды (чтобы жидкость закрывала рыбу до половины), посыпать орегано.
Полить рыбу сверху тонкой струйкой оливкового масла и поставить в духовку разогретую до 200 градусов на 20-25 минут.
Разделать рыбу на филе и полить томатным соусом, который получился при запекании.