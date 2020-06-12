Сибас в сумасшедшей воде - рецепт очень вкусной рыбы

FoodOboz 12:00, 12.06.2020

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных продуктов. Сегодня в меню пикантная рыба от фудблогера Оксаны @vkusno_ob_italii.

Об этом блюде Оксана на своей страничке инстаграм сообщает занимательные факты: "Это один из моих любимых способов приготовить рыбку, всё очень просто и быстро, а получается невероятно вкусно! Почему называется в сумасшедшей воде? По одной версии, потому что в прошлом при приготовлении этого рецепта рыбаки добавляли морскую воду.

По другой версии, потому что можно включить фантазию и к основным ингредиентам добавить то, что нравится. Я всегда добавляю орегано и оливки.Таким способом можно приготовить практически любую рыбку, у меня это обычно сибас (на фото) или дорада , также этот рецепт подойдёт для скумбрии.

https://www.instagram.com/p/Bm_XVYlHFW_/

Ингредиенты

  • 1 рыба (идеально будет с сибасом или дорадо) весом 1,2-1,5 кг или 2 по 800 гр

  • 300гр помидоров черри

  • 4 зубчика чеснока

  • острый перчик чили (по желанию)

  • петрушка

  • белое вино (неполный стакан)

  • орегано (по желанию)

  • 10 оливок (по желанию)

  • соль, перец

  • оливковое масло

Приготовление

  1. Рыбу почистить от чешуи и внутри. Внутреннюю полость посолить, положить 2 дольки чеснока и немного измельчённой петрушки.

  2. Смазать противень оливковым маслом, выложить рыбу, помидоры разрезанные пополам, острый перец, оставшийся чеснок, немного нарубленной петрушки, оливки.

  3. Посолить, поперчить, добавить неполный стакан вина и примерно полстакана воды (чтобы жидкость закрывала рыбу до половины), посыпать орегано.

  4. Полить рыбу сверху тонкой струйкой оливкового масла и поставить в духовку разогретую до 200 градусов на 20-25 минут.

  5. Разделать рыбу на филе и полить томатным соусом, который получился при запекании.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

Коронавирус в Украине не утихает: появилась статистика Минздрава на 12 июня

В сети нашелся министр-самовыдвиженец: может занять 10 кресел в Кабмине

Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве

Онкобольному воину нужны лекарства

США захотели признать РФ спонсором терроризма: Захарова заявила о "хамстве"