Как приготовить тирамису: простой рецепт итальянского десерта
Ресторатор Савелий Либкин – символ Одессы и одесской кухни. Вряд ли найдется хотя бы один человек, который приехав в Одессу, не посетил бы по крайне мере одно из его заведений.
Савва обожает готовить и часто делится рецептами своих фирменных блюд. Читателям OBOZREVATEL ресторатор рассказывает, как приготовить итальянский десерт тирамису – по его словам, справиться с этим блюдом сможет любой мужчина, который захочет порадовать свою женщину на 8 марта.
"Если вы думаете, что приготовить этот легендарный десерт под силу лишь дипломированным итальянским поварам, то я должен вас переубедить. Немного повозиться, конечно, придется, но чего не сделаешь ради любимой", – говорит Либкин.
Понадобится:
свежие яйца – 3 шт.
желток – 1 шт.
сахар – 100 г
маскарпоне – 500 г
готовое печенье "Савоярди" – 300 г
эспрессо – 250 мл
коньяк – 50 мл
какао – по вкусу
соль – щепотка
Как готовить:
Приготовить кофе. Когда эспрессо будет готов, добавить ложку сахара и дать напитку остыть в небольшой миске. Влить в кофе коньяк.
Белки отделить от желтков. Отдельно взбить желтки с тремя столовыми ложками сахара.
Добавить маскарпоне во взбитые желтки с сахаром, перемешивая снизу вверх, чтобы смесь не осела. Важный момент: используйте желтки и маскарпоне комнатной температуры.
Белки охладить. Добавить в них щепотку соли. Взбить белки до плотной пены и добавить в них крем из маскарпоне, осторожно перемешивая снизу вверх.
Собрать тирамису в керамическом или стеклянном лотке, чередуя слои крема с печеньем "Савоярди", пропитанным кофе с коньяком. Накрыть лоток листом пергамента и дать ему постоять несколько часов в холодильнике.
Перед подачей на стол посыпать тирамису просеянным какао.
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