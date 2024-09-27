Из баклажанов можно готовить очень вкусную икру, а также теплые салаты, закуски, соусы. Еще из них получится очень вкусный бабагануш, а также пироги и лазанья.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из баклажанов, с оригинальной начинкой.

Ингредиенты:

2 средних баклажана

70 г грецких орехов

1 зубчик чеснока

небольшой пучок петрушки

соль по вкусу

масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. У баклажанов отрезать хвостики и порезать тонкими слайсами. Сложите в миску, присолите и оставьте на 30 минут.

2. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Баклажаны промокните бумажным полотенцем и обжарьте с двух сторон до золотистости. Готовые баклажаны выкладываем на бумажное полотенце.

4. Для начинки: измельчите блендером орехи, чеснок и петрушку. Попробуйте готовую начинку и по желанию посолите.

5. На баклажан выкладываем 1ч.л. начинки и заверните рулетик. Так повторите со всеми баклажанами и начинкой.

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