Рулетики из баклажанов с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,5 т.
Рецепт баклажанных рулетиков

Из баклажанов можно готовить очень вкусную икру, а также теплые салаты, закуски, соусы. Еще из них получится очень вкусный бабагануш, а также пироги и лазанья. 

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Вкусные рулетики из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из баклажанов, с оригинальной начинкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 средних баклажана
  • 70 г грецких орехов
  • 1 зубчик чеснока
  • небольшой пучок петрушки
  • соль по вкусу
  • масло для обжаривания

Способ приготовления: 

1. У баклажанов отрезать хвостики и порезать тонкими слайсами. Сложите в миску, присолите и оставьте на 30 минут.

Сырые баклажаны

2. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Баклажаны промокните бумажным полотенцем и обжарьте с двух сторон до золотистости. Готовые баклажаны выкладываем на бумажное полотенце.

Сколько готовить баклажаны

4. Для начинки: измельчите блендером орехи, чеснок и петрушку. Попробуйте готовую начинку и по желанию посолите.

Начинка для закуски

5. На баклажан выкладываем 1ч.л. начинки и заверните рулетик. Так повторите со всеми баклажанами и начинкой.

Готовая закуска

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