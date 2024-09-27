Рулетики из баклажанов с вкусной начинкой: рецепт бюджетной закуски за 10 минут
Из баклажанов можно готовить очень вкусную икру, а также теплые салаты, закуски, соусы. Еще из них получится очень вкусный бабагануш, а также пироги и лазанья.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из баклажанов, с оригинальной начинкой.
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- 70 г грецких орехов
- 1 зубчик чеснока
- небольшой пучок петрушки
- соль по вкусу
- масло для обжаривания
Способ приготовления:
1. У баклажанов отрезать хвостики и порезать тонкими слайсами. Сложите в миску, присолите и оставьте на 30 минут.
2. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Баклажаны промокните бумажным полотенцем и обжарьте с двух сторон до золотистости. Готовые баклажаны выкладываем на бумажное полотенце.
4. Для начинки: измельчите блендером орехи, чеснок и петрушку. Попробуйте готовую начинку и по желанию посолите.
5. На баклажан выкладываем 1ч.л. начинки и заверните рулетик. Так повторите со всеми баклажанами и начинкой.
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