Рыхлые оладьи, как у бабушки: рецепт с точными пропорциями

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Рыхлые оладьи, как у бабушки: рецепт с точными пропорциями

Оладьи – это отличный вариант завтрака, который точно понравится и взрослым, и детям. Они могут подаваться со сметаной, сиропом или любимым вареньем. Но, в любом случае, оладьи должны быть максимально пышными.

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Фудблогер ником yimo_in_ukraine знает, как приготовить пышные оладьи. Они получатся точно такими, как раньше готовили нам наши бабушки. Этим рецептом она поделилась в Instagram.

Рыхлые оладьи, как у бабушки: рецепт с точными пропорциями

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 2 ложки
  • Соль – щепотка
  • Ванильный сахар
  • Кефир – 200 мл
  • Масло растительное – 1 ложка
  • Сода – ½ ч.л.
  • Мука – 1 ст.

Способ приготовления

1. Яйца, сахар, соль и ванильный сахар смешиваем в глубокой емкости и немного взбиваем.

Рыхлые оладьи, как у бабушки: рецепт с точными пропорциями

2. Добавляем масло и соду. Перемешиваем. Чтобы сода вступила в реакцию с молочной кефирной кислотой.

Рыхлые оладьи, как у бабушки: рецепт с точными пропорциями

3. Добавляем муку и перемешиваем, чтобы не было комочков.

4. Тесто должно быть густое, чтобы хорошо выкладывалось на сковороду ложкой.

Рыхлые оладьи, как у бабушки: рецепт с точными пропорциями

5. Жарим на небольшом количестве масла или даже без.

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