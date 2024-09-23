Рыхлые оладьи, как у бабушки: рецепт с точными пропорциями
Оладьи – это отличный вариант завтрака, который точно понравится и взрослым, и детям. Они могут подаваться со сметаной, сиропом или любимым вареньем. Но, в любом случае, оладьи должны быть максимально пышными.
Фудблогер ником yimo_in_ukraine знает, как приготовить пышные оладьи. Они получатся точно такими, как раньше готовили нам наши бабушки. Этим рецептом она поделилась в Instagram.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 2 ложки
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар
- Кефир – 200 мл
- Масло растительное – 1 ложка
- Сода – ½ ч.л.
- Мука – 1 ст.
Способ приготовления
1. Яйца, сахар, соль и ванильный сахар смешиваем в глубокой емкости и немного взбиваем.
2. Добавляем масло и соду. Перемешиваем. Чтобы сода вступила в реакцию с молочной кефирной кислотой.
3. Добавляем муку и перемешиваем, чтобы не было комочков.
4. Тесто должно быть густое, чтобы хорошо выкладывалось на сковороду ложкой.
5. Жарим на небольшом количестве масла или даже без.
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