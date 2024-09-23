Оладьи – это отличный вариант завтрака, который точно понравится и взрослым, и детям. Они могут подаваться со сметаной, сиропом или любимым вареньем. Но, в любом случае, оладьи должны быть максимально пышными.

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Фудблогер ником yimo_in_ukraine знает, как приготовить пышные оладьи. Они получатся точно такими, как раньше готовили нам наши бабушки. Этим рецептом она поделилась в Instagram.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт

Сахар – 2 ложки

Соль – щепотка

Ванильный сахар

Кефир – 200 мл

Масло растительное – 1 ложка

Сода – ½ ч.л.

Мука – 1 ст.

Способ приготовления

1. Яйца, сахар, соль и ванильный сахар смешиваем в глубокой емкости и немного взбиваем.

2. Добавляем масло и соду. Перемешиваем. Чтобы сода вступила в реакцию с молочной кефирной кислотой.

3. Добавляем муку и перемешиваем, чтобы не было комочков.

4. Тесто должно быть густое, чтобы хорошо выкладывалось на сковороду ложкой.

5. Жарим на небольшом количестве масла или даже без.

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