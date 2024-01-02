С чем вкусно запечь картошку без мяса: идея сытного и бюджетного ужина
Чтобы запеченный картофель получился сытным и вкусным – к овощу нужно добавить несколько компонентов. И это не обязательно должно быть мясо. Для блюда отлично подойдут грибы и морковь.
Идея приготовления запеченного картофеля с морковью и грибами опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. Ингредиенты получаются очень сочными.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт маленький
- шампиньоны – 6 шт маленьких
- сливочный сыр или плавленый – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Натереть морковь, мелко нарезать лук.
2. Пассировать лук и морковь до мягкости, добавить сливочный сыр и тушить 1 минуту.
3. Картофель нарезать колечками, проварить в кипящей воде 3 минуты.
4. Выложить в форму картофель, тогда морковь, сверху грибы.
5. Грибы смазать растительным маслом.
6. После 20 минут выпечки накрыть фольгой.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.
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