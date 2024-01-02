Чтобы запеченный картофель получился сытным и вкусным – к овощу нужно добавить несколько компонентов. И это не обязательно должно быть мясо. Для блюда отлично подойдут грибы и морковь.

Идея приготовления запеченного картофеля с морковью и грибами опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. Ингредиенты получаются очень сочными.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт

морковь – 1 шт

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лук – 1 шт маленький

шампиньоны – 6 шт маленьких

сливочный сыр или плавленый – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Натереть морковь, мелко нарезать лук.

2. Пассировать лук и морковь до мягкости, добавить сливочный сыр и тушить 1 минуту.

3. Картофель нарезать колечками, проварить в кипящей воде 3 минуты.

4. Выложить в форму картофель, тогда морковь, сверху грибы.

5. Грибы смазать растительным маслом.

6. После 20 минут выпечки накрыть фольгой.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

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