С чем вкусно запечь картошку без мяса: идея сытного и бюджетного ужина

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем вкусно запечь картошку без мяса: идея сытного и бюджетного ужина

Чтобы запеченный картофель получился сытным и вкусным – к овощу нужно добавить несколько компонентов. И это не обязательно должно быть мясо. Для блюда отлично подойдут грибы и морковь.

Идея приготовления запеченного картофеля с морковью и грибами опубликована на странице фудблогера с ником retsepty_dlya_ditey в Instagram. Ингредиенты получаются очень сочными.

С чем вкусно запечь картошку без мяса: идея сытного и бюджетного ужина

Ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт
  • морковь – 1 шт
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  • лук – 1 шт маленький
  • шампиньоны – 6 шт маленьких
  • сливочный сыр или плавленый – 2 ст.л.

Способ приготовления:

С чем вкусно запечь картошку без мяса: идея сытного и бюджетного ужина

1. Натереть морковь, мелко нарезать лук.

2. Пассировать лук и морковь до мягкости, добавить сливочный сыр и тушить 1 минуту.

С чем вкусно запечь картошку без мяса: идея сытного и бюджетного ужина

3. Картофель нарезать колечками, проварить в кипящей воде 3 минуты.

С чем вкусно запечь картошку без мяса: идея сытного и бюджетного ужина

4. Выложить в форму картофель, тогда морковь, сверху грибы.

С чем вкусно запечь картошку без мяса: идея сытного и бюджетного ужина

5. Грибы смазать растительным маслом.

6. После 20 минут выпечки накрыть фольгой.

С чем вкусно запечь картошку без мяса: идея сытного и бюджетного ужина

7. Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

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