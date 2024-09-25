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Салат-закуска из огурцов и с морковью по-корейски: рецепт блюда за 15 минут
Салаты из огурцов – лучшее блюдо для ужина. Стоит отметить, что огурцы идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из огурцов, с морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- Огурцы – 500 г
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Укроп, зеленый лук, кинза
- Соль – 1 ч.л
- Сахар – 1 ст.л
- Паприка –1 ч. л
- Острый перец – 0,5 ч. л
- Соевый соус – 2 ст.л
- Масло – 50 мл
Способ приготовления:
1. Порежьте огурцы на 4 части, переложите в миску.
2. Морковь почистите и натрите. Чеснок натрите и добавьте к огурцам.
3. Смешайте острый перец, соевый соус, масло, сахар, соль, перемешайте. Влейте эту смесь к овощам и перемешайте.
Добавьте зелень, перемешайте и накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник.
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