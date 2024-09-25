Салат-закуска из огурцов и с морковью по-корейски: рецепт блюда за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Салат-закуска из огурцов и с морковью по-корейски: рецепт блюда за 15 минут

Салаты из огурцов – лучшее блюдо для ужина. Стоит отметить, что огурцы идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, соусами. 

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Что приготовить из огурцов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из огурцов, с морковью по-корейски.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Огурцы – 500 г
  • Морковь – 1 шт. 
  • Чеснок – 4 зуб. 
  • Укроп, зеленый лук, кинза
  • Соль – 1 ч.л
  • Сахар – 1 ст.л
  • Паприка –1 ч. л
  • Острый перец – 0,5 ч. л
  • Соевый соус – 2 ст.л
  • Масло – 50 мл

Способ приготовления: 

1. Порежьте огурцы на 4 части, переложите в миску.

Ингредиенты для блюда

2. Морковь почистите и натрите. Чеснок натрите и добавьте к огурцам. 

Заправка для салата

3. Смешайте острый перец, соевый соус, масло, сахар, соль, перемешайте. Влейте эту смесь к овощам и перемешайте.

Приготовление блюда

Добавьте зелень, перемешайте и накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник. 

Готовый салат

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