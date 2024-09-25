Салаты из огурцов – лучшее блюдо для ужина. Стоит отметить, что огурцы идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из огурцов, с морковью по-корейски.

Ингредиенты:

Огурцы – 500 г

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Укроп, зеленый лук, кинза

Соль – 1 ч.л

Сахар – 1 ст.л

Паприка –1 ч. л

Острый перец – 0,5 ч. л

Соевый соус – 2 ст.л

Масло – 50 мл

Способ приготовления:

1. Порежьте огурцы на 4 части, переложите в миску.

2. Морковь почистите и натрите. Чеснок натрите и добавьте к огурцам.

3. Смешайте острый перец, соевый соус, масло, сахар, соль, перемешайте. Влейте эту смесь к овощам и перемешайте.

Добавьте зелень, перемешайте и накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник.

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