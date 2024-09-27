Легкие и вкусные овощные салаты – лучшее блюдо для перекуса, обеда и ужина. Готовить их можно из любых овощей, добавляя рыбу, сыр, тунец, куриное мясо, хамон, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из помидоров, с тунцом, сыром и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

помидор – 1 шт(большой)

сыр фелата – 100 г

тунец в масле – 100 г

лук фиолетовый (красный) – 1 шт.

Для заправки:

масло из тунца

горчица в зернах

мед

Способ приготовления:

1. Порежьте большим кубиком помидоры, сыр, лук полукольцами.

2. Из тунца слейте масло, добавьте тунец к овощам.

3. Заправка: смешайте все ингредиенты и полейте салат, перемешайте и можно есть.

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