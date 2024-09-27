Салат из помидоров и тунца с вкусной заправкой: рецепт блюда для полезного перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат из помидоров и тунца с вкусной заправкой: рецепт блюда для полезного перекуса

Легкие и вкусные овощные салаты – лучшее блюдо для перекуса, обеда и ужина. Готовить их можно из любых овощей, добавляя рыбу, сыр, тунец, куриное мясо, хамон, зелень.

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Вкусный овощной салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из помидоров, с тунцом, сыром и вкусной заправкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • помидор – 1 шт(большой)
  • сыр фелата – 100 г
  • тунец в масле – 100 г
  • лук фиолетовый (красный) – 1 шт.

Для заправки:

  • масло из тунца
  • горчица в зернах
  • мед

Способ приготовления:

1. Порежьте большим кубиком помидоры, сыр, лук полукольцами.

Ингредиенты для салата

2. Из тунца слейте масло, добавьте тунец к овощам.

Приготовление блюда

3. Заправка: смешайте все ингредиенты и полейте салат, перемешайте и можно есть.

Готовый салат

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