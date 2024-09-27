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Салат из помидоров и тунца с вкусной заправкой: рецепт блюда для полезного перекуса
Легкие и вкусные овощные салаты – лучшее блюдо для перекуса, обеда и ужина. Готовить их можно из любых овощей, добавляя рыбу, сыр, тунец, куриное мясо, хамон, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из помидоров, с тунцом, сыром и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- помидор – 1 шт(большой)
- сыр фелата – 100 г
- тунец в масле – 100 г
- лук фиолетовый (красный) – 1 шт.
Для заправки:
- масло из тунца
- горчица в зернах
- мед
Способ приготовления:
1. Порежьте большим кубиком помидоры, сыр, лук полукольцами.
2. Из тунца слейте масло, добавьте тунец к овощам.
3. Заправка: смешайте все ингредиенты и полейте салат, перемешайте и можно есть.
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