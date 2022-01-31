Самая вкусная подливка со свининой и соусом к гречке: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
5,5 т.
Самая вкусная подливка со свининой и соусом к гречке: рецепт

Разнообразить привычную гречку и превратить ее в полноценное блюдо можно благодаря вкусной подливке со свининой в томатном соусе. И хотя она готовится на основе банальных ингредиентов, однако способна завершить блюдо, придать ему не только неповторимый вкус, но и вид.

Рецепт подливки со свининой в томатном соусе опубликован в кулинарном блоге katya_kulinariya в Instagram.

Подливка из свинины в томатном соусе

Ингредиенты:

  • свинина – 600 г

  • лук репчатый – 1 шт

  • чеснок – 2 зубчика

  • томатная паста – 1-2 ст. л.

  • мука – 1 ст. л.

  • вода – 250 мл

  • соль, перец

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Способ приготовления:

1. Свинину нарезать кубиком среднего размера.

2. Обжарить свинину на сильном огне 4-5 минут, помешивая, чтобы мясо поджарилось, но не пустило сок.

Свинина для блюда

3. Лук нарезать полукольцами, чеснок натереть на терке. Насыпать ингредиенты в свинину и жарить еще 4 минуты, помешивая.

4. Посолить и поперчить.

Лук и чеснок для блюда

5. В миске смешать муку и воду. Полученной массой залить мясо. Желательно, чтобы жидкость полностью покрывала свинину.

Томатная паста для блюда

6. Добавить томатную пасту. Убавить огонь и тушить под крышкой примерно 30-40 минут. Подливка должна стать гуще.

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