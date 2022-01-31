Самая вкусная подливка со свининой и соусом к гречке: рецепт
Разнообразить привычную гречку и превратить ее в полноценное блюдо можно благодаря вкусной подливке со свининой в томатном соусе. И хотя она готовится на основе банальных ингредиентов, однако способна завершить блюдо, придать ему не только неповторимый вкус, но и вид.
Рецепт подливки со свининой в томатном соусе опубликован в кулинарном блоге katya_kulinariya в Instagram.
Ингредиенты:
свинина – 600 г
лук репчатый – 1 шт
чеснок – 2 зубчика
томатная паста – 1-2 ст. л.
мука – 1 ст. л.
вода – 250 мл
соль, перец
Способ приготовления:
1. Свинину нарезать кубиком среднего размера.
2. Обжарить свинину на сильном огне 4-5 минут, помешивая, чтобы мясо поджарилось, но не пустило сок.
3. Лук нарезать полукольцами, чеснок натереть на терке. Насыпать ингредиенты в свинину и жарить еще 4 минуты, помешивая.
4. Посолить и поперчить.
5. В миске смешать муку и воду. Полученной массой залить мясо. Желательно, чтобы жидкость полностью покрывала свинину.
6. Добавить томатную пасту. Убавить огонь и тушить под крышкой примерно 30-40 минут. Подливка должна стать гуще.
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