Шеф-повара назвали главные секреты правильной варки макарон

От того, на сколько хорошо приготовлены макароны, зависит утолите ли вы голод и получите ли гастрономическое удовольствие. Однако приготовить их таковыми не просто, важно знать несколько секретов.

Тайны правильного приготовления макарон были раскрыты на сайте taste.com.au. Портал собрал рекомендации ведущих поваров, которые помогут приготовить по-настоящему вкусные макароны.

Кулинары объяснили, какие ошибки допускают те, кто берется варить макароны без предварительной подготовки, полагаясь лишь на собственные ощущения или рекомендации на упаковке.

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В частности, мастера посоветовали не экономить на воде и выбирать для варки продукта большие кастрюли. При этом следует помнить, что вода для варки должна быть подсолена.

Специалисты акцентировали внимание на том, что после добавления пасты в кипящую воду, ее нужно постоянно помешивать, чтобы она не слиплась. Готовые макароны не следует промывать, как это делают многие, потому что "так можно смыть весь вкус".

Итальянская шеф-повар Роберта д'Элиа обратила внимание на важность времени варки макарон. Чтобы добиться идеальной пасты, она рекомендовала варить пасту шесть-семь минут. Однако если макароны на вкус все еще жестковаты, она допустила, что их можно еще подержать в кипящей воде, но не более 30 секунд.

Говоря об ошибках в приготовлении пасты, специалисты раскритиковали привычку многих людей добавлять подсолнечное или оливковое масло в воду, в которой варятся макароны, чтобы те не слипались. Профессионалы предупредили, что при такой варке, на макаронинах останется пленка, которая "заблокирует" вкус пасты и не даст вам насладиться блюдом.

Также они попросили воздержаться от слишком большого количества соуса.

"Паста не должна в нем тонуть", – предупредили эксперты.

Макароны любят во многих странах не только за быстроту приготовления и их вкус, но и за пользу. А ее, оказывается, в них немало. Так, в макаронах содержится много витамина В, играющего важную роль в функционировании нашего организма. Витамины этой группы участвуют в основных метаболических процессах, регулируют деятельность пищеварительной системы, а также оказывают колоссальное влияние на работу нервной системы и психики.

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