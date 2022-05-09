"Спартак" – один из самых популярных среди шоколадных тортов. Для такого десерта нужно выпекать коржи, поэтому это занимает достаточно много времени. Однако можно воспользоваться элементарной альтернативой и сделать похожий десерт на сковородке. Прекрасным дополнением станет нежный сливочный крем "Пломбир".

Идеей приготовления шоколадного торта на сковороде поделилась Erika Oszuszki в сообществе Пляцки и рецепты от Лилии Цвет в Facebook.

Ингредиенты:

мука – 150 г

соль – щепотка

какао порошок – 35 г

сахар – 110 г

сода пищевая – 7 г

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уксус – 10 г (1 ст.л.)

яйца – 3 шт

молоко – 190 мл

масло – 75 г (7-8 ст.л.)

Ингредиенты для крема:

молоко – 500 мл

яйца – 2 шт

сахар – 120 г + 20 г ванильного сахара

кукурузный крахмал – 60 г

сливочное масло – 200 г

Способ приготовления:

1. Приготовить крем: к яйцам добавить сахар, крахмал и совсем чуть-чуть молока, перемешать до однородности.

2. Влить оставшееся молоко и поставить на огонь.

3. Варить до загустения, затем добавить ванильный сахар, охладить.

4. Сливочное масло взбивать 2-3 минуты.

5. Вареный крем также взбить и добавить порциями к маслу.

6. Взбить до кремового состояния. Поставить в холодильник на час.

7. Приготовить тесто: просеять муку с содой и какао.

8. Добавить сахар, соль, яйца, растительное масло и молоко. Перемешать венчиком до однородности.

9. В конце добавить уксус и все еще хорошо перемешать, оставить на 15 минут.

10. Разделить тесто на 3 порции, разогреть сковороду и смазать ее маслом.

11. Налить тесто на сковороду.

12. Выпекать коржи на медленном огне под закрытой крышкой 8-10 минут.

13. Если на крышке образуется конденсат – протереть сухим полотенцем и снова закрыть.

14. Готовым коржам дать остыть, наполнить кремом.

15. Отправить в холодильник на 2-3 часа для пропитки.

16. Украсить шоколадный торт можно по вкусу.

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