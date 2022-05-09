Шоколадный торт без духовки с кремом "Пломбир": как приготовить альтернативу "Спартаку"
"Спартак" – один из самых популярных среди шоколадных тортов. Для такого десерта нужно выпекать коржи, поэтому это занимает достаточно много времени. Однако можно воспользоваться элементарной альтернативой и сделать похожий десерт на сковородке. Прекрасным дополнением станет нежный сливочный крем "Пломбир".
Идеей приготовления шоколадного торта на сковороде поделилась Erika Oszuszki в сообществе Пляцки и рецепты от Лилии Цвет в Facebook.
Ингредиенты:
мука – 150 г
соль – щепотка
какао порошок – 35 г
сахар – 110 г
сода пищевая – 7 г
уксус – 10 г (1 ст.л.)
яйца – 3 шт
молоко – 190 мл
масло – 75 г (7-8 ст.л.)
Ингредиенты для крема:
молоко – 500 мл
яйца – 2 шт
сахар – 120 г + 20 г ванильного сахара
кукурузный крахмал – 60 г
сливочное масло – 200 г
Способ приготовления:
1. Приготовить крем: к яйцам добавить сахар, крахмал и совсем чуть-чуть молока, перемешать до однородности.
2. Влить оставшееся молоко и поставить на огонь.
3. Варить до загустения, затем добавить ванильный сахар, охладить.
4. Сливочное масло взбивать 2-3 минуты.
5. Вареный крем также взбить и добавить порциями к маслу.
6. Взбить до кремового состояния. Поставить в холодильник на час.
7. Приготовить тесто: просеять муку с содой и какао.
8. Добавить сахар, соль, яйца, растительное масло и молоко. Перемешать венчиком до однородности.
9. В конце добавить уксус и все еще хорошо перемешать, оставить на 15 минут.
10. Разделить тесто на 3 порции, разогреть сковороду и смазать ее маслом.
11. Налить тесто на сковороду.
12. Выпекать коржи на медленном огне под закрытой крышкой 8-10 минут.
13. Если на крышке образуется конденсат – протереть сухим полотенцем и снова закрыть.
14. Готовым коржам дать остыть, наполнить кремом.
15. Отправить в холодильник на 2-3 часа для пропитки.
16. Украсить шоколадный торт можно по вкусу.
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