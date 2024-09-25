Салат "Шуба" – один из самых простых и бюджетных салатов, который умеет готовить каждый. Стоит отметить, что готовить блюдо можно не только с сельдь, но и можно легко заменить ее лососем, скумбрией.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" без свеклы, основа которой – лосось, овощи и зеленый лук.

Ингредиенты:

Лосось слабосоленый

Икра, можно горбуши

Отварной картофель

Отварные яйца

Зеленый лучок

Домашний майонез

Способ приготовления:

1. Лосось нарежьте кубиком, картофель и яйца натрите. Лук порежьте мелко.

2. Выложите ингредиенты слоями, каждый смажьте майонезом, сверху украсьте икрой и поставьте в холодильник.

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