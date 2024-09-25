"Шуба" без свеклы, сельди и лука: рецепт классического салата по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,4 т.
Домашняя 'Шуба'

Салат "Шуба" – один из самых простых и бюджетных салатов, который умеет готовить каждый. Стоит отметить, что готовить блюдо можно не только с сельдь, но и можно легко заменить ее лососем, скумбрией. 

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" без свеклы, основа которой – лосось, овощи и зеленый лук. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Лосось слабосоленый 
  • Икра, можно горбуши
  • Отварной картофель
  • Отварные яйца
  • Зеленый лучок
  • Домашний майонез 

Способ приготовления: 

1. Лосось нарежьте кубиком, картофель и яйца натрите. Лук порежьте мелко. 

Приготовление салата

2. Выложите ингредиенты слоями, каждый смажьте майонезом, сверху украсьте икрой и поставьте в холодильник.

Готовый салат

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