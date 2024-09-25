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"Шуба" без свеклы, сельди и лука: рецепт классического салата по-новому
Салат "Шуба" – один из самых простых и бюджетных салатов, который умеет готовить каждый. Стоит отметить, что готовить блюдо можно не только с сельдь, но и можно легко заменить ее лососем, скумбрией.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" без свеклы, основа которой – лосось, овощи и зеленый лук.
Ингредиенты:
- Лосось слабосоленый
- Икра, можно горбуши
- Отварной картофель
- Отварные яйца
- Зеленый лучок
- Домашний майонез
Способ приготовления:
1. Лосось нарежьте кубиком, картофель и яйца натрите. Лук порежьте мелко.
2. Выложите ингредиенты слоями, каждый смажьте майонезом, сверху украсьте икрой и поставьте в холодильник.
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