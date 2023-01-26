Сколько яиц добавить в тесто для блинов, чтобы они не рвались: рецепт от Владимира Ярославского

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,2 т.
Секреты приготовления тонких блинов

Блины – очень вкусное, простое в приготовлении блюдо, основа которого – тесто из муки, яиц. Часто их готовят на молоке, воде, сыворотке, кефире, сметане. Для того, чтобы они не рвались, можно добавить растительное или растопленное сливочное масло.

Тонкие блины на молоке

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов, которые не рвутся.

Рецепт блинов
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Для идеальной консистенции теста, достаточно будет добавить всего 2 яйца и растопленное сливочное масло!

Яйца для теста

Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл
  • мука – 190 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 35 г
  • сливочное масло – 35 г
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Молоко смешайте с яйцами, добавьте сахар, соль, муку и перемешайте венчиком, чтобы тесто было по консистенции, как сметана. Влейте еще молоко и перемешайте.

Как приготовить идеальное тесто для блинов

2. Растопите сливочное масло и вылейте в тесто, перемешайте.

Сливочное масло

3. Хорошо нагрейте сковороду и пожарьте блины.

Как приготовить идеальные блины

Для начинки можно использовать любые продукты!

Домашние блины

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