Блины – очень вкусное, простое в приготовлении блюдо, основа которого – тесто из муки, яиц. Часто их готовят на молоке, воде, сыворотке, кефире, сметане. Для того, чтобы они не рвались, можно добавить растительное или растопленное сливочное масло.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов, которые не рвутся.

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Для идеальной консистенции теста, достаточно будет добавить всего 2 яйца и растопленное сливочное масло!

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

мука – 190 г

яйца – 2 шт.

сахар – 35 г

сливочное масло – 35 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Молоко смешайте с яйцами, добавьте сахар, соль, муку и перемешайте венчиком, чтобы тесто было по консистенции, как сметана. Влейте еще молоко и перемешайте.

2. Растопите сливочное масло и вылейте в тесто, перемешайте.

3. Хорошо нагрейте сковороду и пожарьте блины.

Для начинки можно использовать любые продукты!

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