Домашние голубцы – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, можно заменить белокочанную капусту пекинской.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних голубцов из пекинской капусты с булгуром и мясным фаршем.

Ингредиенты:

1 пекинская капуста

500 г фарш говяжий

1 лук

1 морковь

500 мл томатного сока

50 г булгур

100 г томатная паста + 400 мл воды

1ч. л. сахара

чеснок, соль, перец

Способ приготовления:

1. Натрите лук, добавьте в фарш вместе со специями и булгуром.

2. Пекинскую капусту залейте кипятком и отрежьте белые хвостики.

3. Морковь натрите и обжарьте, добавьте томатный сок.

3. Сформируйте голубцы, выложите их на сковороду с соусом и готовьте 30 минут под крышкой на средней температуре.

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