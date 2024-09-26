Видео дня
Сочные голубцы из пекинской капусты и без риса: рецепт вкусного блюда по-новому
Домашние голубцы – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, можно заменить белокочанную капусту пекинской.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних голубцов из пекинской капусты с булгуром и мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 1 пекинская капуста
- 500 г фарш говяжий
- 1 лук
- 1 морковь
- 500 мл томатного сока
- 50 г булгур
- 100 г томатная паста + 400 мл воды
- 1ч. л. сахара
- чеснок, соль, перец
Способ приготовления:
1. Натрите лук, добавьте в фарш вместе со специями и булгуром.
2. Пекинскую капусту залейте кипятком и отрежьте белые хвостики.
3. Морковь натрите и обжарьте, добавьте томатный сок.
3. Сформируйте голубцы, выложите их на сковороду с соусом и готовьте 30 минут под крышкой на средней температуре.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: