Сочные голубцы из пекинской капусты и без риса: рецепт вкусного блюда по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
906
Сочные голубцы из пекинской капусты и без риса: рецепт вкусного блюда по-новому

Домашние голубцы – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, можно заменить белокочанную капусту пекинской.

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Домашние голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних голубцов из пекинской капусты с булгуром и мясным фаршем.

Рецепт голубцов

Ингредиенты:

  • 1 пекинская капуста
  • 500 г фарш говяжий
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 500 мл томатного сока
  • 50 г булгур
  • 100 г томатная паста + 400 мл воды
  • 1ч. л. сахара
  • чеснок, соль, перец

Способ приготовления:

1. Натрите лук, добавьте в фарш вместе со специями и булгуром.

Фарш для голубцов

2. Пекинскую капусту залейте кипятком и отрежьте белые хвостики.

Капуста для блюда

3. Морковь натрите и обжарьте, добавьте томатный сок.

Морковь для блюда

3. Сформируйте голубцы, выложите их на сковороду с соусом и готовьте 30 минут под крышкой на средней температуре.

Приготовление голубцов

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