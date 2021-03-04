Стэнли Туччи стал ведущим кулинарного шоу на CNN

Маша Сердюк FoodOboz 17:43, 4.03.2021 Обновлено: 17:44, 4.03.2021

На телеканале CNN стартовало кулинарное шоу "Стэнли Туччи: в поисках Италии" (Stanley Tucci: Searching for Italy), в котором известный голливудский актер исследует страну-сапожок и с аппетитом поглощает итальянские блюда.

Телешоу производства CNN пока не доступно онлайн, посмотреть его можно только в прямых эфирах канала или в коротких нарезках на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Первый эпизод шоу вышел на экраны 14 февраля и собрал аудиторию 1,52 млн зрителей. В этой серии Туччи исследовал еду Неаполя и Амальфитанского побережья в регионе Кампанья.

Во второй серии телешоу голливудский актер исследовал гастрономические уголки Рима, а в третьем выпуске рассказывал о Болонье. Также в первом сезоне ожидаются серии о Милане, Тоскане и Сицилии.

Шоу уже собрало немало восторженных откликов. К примеру, журналисты издания The Wall Street Journal назвали шоу "блестящим". Свой вердикт они объясняют тем, что шоу, во-первых, был снят в "краткий момент нормальной жизни во время пандемии", а во-вторых, каждая серия содержит множество моментов, при просмотре которых хочется воскликнуть: "О, боги!".

Ввиду отличных рейтингов CNN уже продлил шоу на второй сезон, выпуск которого запланировали на 2022 год.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Стэнли Туччи стал отцом в пятый раз: его жена Фелисити Блант родила ему дочь, которую назвали Эмилией Джованни.

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