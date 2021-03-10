Суп дня: как приготовить грибной крем-суп со сливками и пармезаном

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.

Сегодня мы делимся с вами рецептом грибного крем-супа – с мягким сливочным вкусом и шелковистой структурой. Уверены, что такое блюдо придется по душе не только вегетарианцам, но и любителям мяса. Прелесть грибного супа в том, что готовить его можно из любых грибов: как из магазинных шампиньонов, так и из сезонных лесных грибов.

Если не добавлять сливки, получится абсолютно веганское блюдо. dishingouthealth.com

Понадобится:

грибы – 500 г

большой репчатый лук – 1 шт.

картофель – 3 шт. (небольшие)

соль, перец – по вкусу

тертый пармезан – 1 ст. л.

масло – для жарки

сливки – опционально

Картошку почистить, нарезать небольшими кусочками и поставить вариться. Грибы и лук мелко нашинковать, выложить на смазанную маслом сковородку, посолить, поперчить, накрыть крышкой и подождать, пока выпарится сок. Когда жидкость с грибов исчезнет, добавить еще чуть-чуть масла и обжарить до золотистого цвета. Готовую картошку и грибы выложить в блендер, долить туда немного сливок и картофельного отвара и хорошо измельчить до гладкой, однородной консистенции. Сливок и картофельного отвара добавлять столько, насколько жидкий суп вы хотите. При подаче посыпать тертым пармезаном.

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