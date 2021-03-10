Суп дня: как приготовить грибной крем-суп со сливками и пармезаном
В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.
Сегодня мы делимся с вами рецептом грибного крем-супа – с мягким сливочным вкусом и шелковистой структурой. Уверены, что такое блюдо придется по душе не только вегетарианцам, но и любителям мяса. Прелесть грибного супа в том, что готовить его можно из любых грибов: как из магазинных шампиньонов, так и из сезонных лесных грибов.
Понадобится:
грибы – 500 г
большой репчатый лук – 1 шт.
картофель – 3 шт. (небольшие)
соль, перец – по вкусу
тертый пармезан – 1 ст. л.
масло – для жарки
сливки – опционально
Картошку почистить, нарезать небольшими кусочками и поставить вариться.
Грибы и лук мелко нашинковать, выложить на смазанную маслом сковородку, посолить, поперчить, накрыть крышкой и подождать, пока выпарится сок.
Когда жидкость с грибов исчезнет, добавить еще чуть-чуть масла и обжарить до золотистого цвета.
Готовую картошку и грибы выложить в блендер, долить туда немного сливок и картофельного отвара и хорошо измельчить до гладкой, однородной консистенции. Сливок и картофельного отвара добавлять столько, насколько жидкий суп вы хотите.
При подаче посыпать тертым пармезаном.
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