Суп за 3 минуты: рецепт китайского яичного супа

Нет, мы не сошли с ума. Приготовить суп за три минуты вполне реально. Главное, чтобы у вас был готовый бульон.

Мы вам уже рассказывали, что бульон – из тех продуктов, которые всегда должны быть на любой кухне. Его можно наварить в прок в любой свободный день, заморозить в порционных пакетах и при необходимости размораживать, готовя на его основе супы и пюре, а также добавлять в соусы, каши и рагу. Для заморозки советуем делать очень концентрированный бульон, чтобы после разморозки в нем сохранялись все вкусы и он не был сильно водянистым.

Этот рецепт – как раз тот случай, когда понадобится именно готовый бульон. При наличии готового отвара из мяса или овощей вы сможете приготовить суп всего за несколько минут.

Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

Даньхуатан – китайский суп с яйцами в курином бульоне. gimmesomeoven.com

Суп с яйцом очень популярен в Азии. В Китае он называется даньхуатан и готовится на курином бульоне, куда тонкой струйкой вливают взбитое яйцо, которое сворачивается тонкими хлопьями. Кроме того, такой суп часто готовят в Европе, Америке и Японии.

Понадобится:

бульон

яйца

соевый соус

зеленый лук

Количество ингредиентов зависит от порций и густоты супа. На одну порцию обычно идет стакан бульона и одно яйцо. Соевый соус в Азии добавляют во все блюда вместо соли. Яйца нужно взбить вилкой и по желанию чем-нибудь загустить – например, крахмалом или мукой. Так суп получится более густым. Однако этот пункт не является обязательным.

Бульон подогреть. Лук мелко порубить ножом. Яйца взбить в миске с соевым соусом и тонкой струйкой влить в кастрюлю с бульоном, постоянно помешивая. При подаче посыпать зеленым луком.

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