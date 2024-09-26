Сытная запеканка из овощей и мяса на обед: готовится считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сытная запеканка из овощей и мяса на обед: готовится считанные минуты

Запеканка – очень удачное блюдо для обеда. Всегда можно объединить много разнообразных компонентов, будет сытно и вкусно. А для того, чтобы было еще и полезно, положите овощи, а также диетическое мясо.

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Идея приготовления полезной и сытной запеканки с картофелем и брокколи для обеда опубликована на странице fasting marafon в Instagram. особый вкус придаст нежный соус бешамель.

Сытная запеканка из овощей и мяса на обед: готовится считанные минуты

Ингредиенты:

  • филе куриное – 600 г.
  • брокколи – 400 г.
  • картофель – 1 кг.
  • соус бешамель (1 л. молока, 100 г. сливочного масла, 100 г. муки, соль, перец).

Способ приготовления:

Сытная запеканка из овощей и мяса на обед: готовится считанные минуты

1. Нарезать мясо и картофель большими кусками.

2. Брокколи разделить на соцветиея.

Сытная запеканка из овощей и мяса на обед: готовится считанные минуты

3. Выложить овощи и мясо на форму для запекания.

Сытная запеканка из овощей и мяса на обед: готовится считанные минуты

4. Залить соусом.

Сытная запеканка из овощей и мяса на обед: готовится считанные минуты

5. Отправить в духовку в час при температуре 180 градусов.

Сытная запеканка из овощей и мяса на обед: готовится считанные минуты

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