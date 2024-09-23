Сытный кабачковый блин всего за 15 минут: готовится на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
72
Сытный кабачковый блин всего за 15 минут: готовится на сковороде

Если нужно быстро приготовить сытное блюдо – сделайте кабачковый блинчик. На него вы потратите максимум 15 минут. Это даже скорее оладий, потому что не нужно жарить каждое изделие по отдельности. В тесто нужно добавить несколько простых ингредиентов, чтобы оно держало форму и не распадалось.

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Идея приготовления элементарного кабачкового блинчика на сковороде опубликована на странице фудблогера treskablog в Instagram. Жарится блюдо очень быстро.

Сытный кабачковый блин всего за 15 минут: готовится на сковороде

Ингредиенты:

  • кабачки – 300-400 г
  • соль – по вкусу
  • сыр – 100 г
  • яйца – 3 шт.
  • измельченная петрушка
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Сытный кабачковый блин всего за 15 минут: готовится на сковороде

1. Кабачок натереть.

2. Добавить соль.

Сытный кабачковый блин всего за 15 минут: готовится на сковороде

3. Оставить на 10 минут.

4. Отжать лишнюю жидкость.

Сытный кабачковый блин всего за 15 минут: готовится на сковороде

5. Добавить яйца, сыр и измельченную петрушку.

6. Засыпать муку.

Сытный кабачковый блин всего за 15 минут: готовится на сковороде

7. Все перемешать вилкой.

Сытный кабачковый блин всего за 15 минут: готовится на сковороде

8. Разогреть сковороду с оливковым маслом.

9. Выложить равномерно кабачковое тесто, накрыть крышкой.

Сытный кабачковый блин всего за 15 минут: готовится на сковороде

10. Жарить 15 минут.

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