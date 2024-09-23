Сытный кабачковый блин всего за 15 минут: готовится на сковороде
Если нужно быстро приготовить сытное блюдо – сделайте кабачковый блинчик. На него вы потратите максимум 15 минут. Это даже скорее оладий, потому что не нужно жарить каждое изделие по отдельности. В тесто нужно добавить несколько простых ингредиентов, чтобы оно держало форму и не распадалось.
Идея приготовления элементарного кабачкового блинчика на сковороде опубликована на странице фудблогера treskablog в Instagram. Жарится блюдо очень быстро.
Ингредиенты:
- кабачки – 300-400 г
- соль – по вкусу
- сыр – 100 г
- яйца – 3 шт.
- измельченная петрушка
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть.
2. Добавить соль.
3. Оставить на 10 минут.
4. Отжать лишнюю жидкость.
5. Добавить яйца, сыр и измельченную петрушку.
6. Засыпать муку.
7. Все перемешать вилкой.
8. Разогреть сковороду с оливковым маслом.
9. Выложить равномерно кабачковое тесто, накрыть крышкой.
10. Жарить 15 минут.
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