Если нужно быстро приготовить сытное блюдо – сделайте кабачковый блинчик. На него вы потратите максимум 15 минут. Это даже скорее оладий, потому что не нужно жарить каждое изделие по отдельности. В тесто нужно добавить несколько простых ингредиентов, чтобы оно держало форму и не распадалось.

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Идея приготовления элементарного кабачкового блинчика на сковороде опубликована на странице фудблогера treskablog в Instagram. Жарится блюдо очень быстро.

Ингредиенты:

кабачки – 300-400 г

соль – по вкусу

сыр – 100 г

яйца – 3 шт.

измельченная петрушка

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть.

2. Добавить соль.

3. Оставить на 10 минут.

4. Отжать лишнюю жидкость.

5. Добавить яйца, сыр и измельченную петрушку.

6. Засыпать муку.

7. Все перемешать вилкой.

8. Разогреть сковороду с оливковым маслом.

9. Выложить равномерно кабачковое тесто, накрыть крышкой.

10. Жарить 15 минут.

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