Из тунца можно приготовить не только бутерброды и салаты, но полноценный закусочный рулет. Блюда запекается в духовке, поэтому получается достаточно нежирной, но сочной. Можно подать и на праздничный стол, и на любой повседневный прием пищи.

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Идея приготовления закусочного рулета с тунцом опубликована на странице диетолога Соломии Наум (fitfoodsolomia) в Instgaram. Ингредиенты еще очень полезны.

Ингредиенты:

тунец в собственном соке или с минимальным количеством масла – 360 г

оливки – 100 г

помидор – 1 шт

вареные яйца – 3 шт

сырые яйца – 2 шт

сухари или цельнозерновая мука – 70 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сварить 3 яйца, охладить их и порезать кубиками.

2. Помидоры порезать маленькими кусочками.

3. Оливки измельчить.

4. В большой миске смешать тунец, нарезанные вареные яйца, помидор и оливки.

5. Добавьте сырые яйца, соль, перец и сухари или муку.

6. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

7. Руками сформировать из полученной массы рулет и выложить его на противень.

8. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут до золотистой корочки.

9. Готовый рулет немного охладить, порезать порционными кусочками и подавать.

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