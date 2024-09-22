Сытный рулет из тунца: готовится в духовке
Из тунца можно приготовить не только бутерброды и салаты, но полноценный закусочный рулет. Блюда запекается в духовке, поэтому получается достаточно нежирной, но сочной. Можно подать и на праздничный стол, и на любой повседневный прием пищи.
Идея приготовления закусочного рулета с тунцом опубликована на странице диетолога Соломии Наум (fitfoodsolomia) в Instgaram. Ингредиенты еще очень полезны.
Ингредиенты:
- тунец в собственном соке или с минимальным количеством масла – 360 г
- оливки – 100 г
- помидор – 1 шт
- вареные яйца – 3 шт
- сырые яйца – 2 шт
- сухари или цельнозерновая мука – 70 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сварить 3 яйца, охладить их и порезать кубиками.
2. Помидоры порезать маленькими кусочками.
3. Оливки измельчить.
4. В большой миске смешать тунец, нарезанные вареные яйца, помидор и оливки.
5. Добавьте сырые яйца, соль, перец и сухари или муку.
6. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
7. Руками сформировать из полученной массы рулет и выложить его на противень.
8. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут до золотистой корочки.
9. Готовый рулет немного охладить, порезать порционными кусочками и подавать.
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