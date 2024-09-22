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Так гораздо вкуснее: как приготовить яичницу на завтрак с сезонными овощами
Яичница – это блюдо, которое очень многие выбирают для завтрака. Все потому, что готовится очень быстро и получается сытно. Но вкус будет гораздо лучше, если добавить сезонные овощи, а также много натертого сыра.
Идея приготовления яичницы с сезонными овощами на завтрак опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instgaram. Используйте момент, пока есть много свежих плодов.
Ингредиенты:
- перец болгарский – 100 г.
- помидоры – 150 г.
- зелень – по вкусу.
- яйца куриные – 3 шт.
- соль, специи – по вкусу.
- сыр твердый – 50 г.
- масло – 5 г.
Способ приготовления:
1. На капли растительного масла обжарить перец.
2. Добавить помидоры и зелень.
3. Готовить к размягчению овощей.
4. Взбить яйца.
5. Добавить любимые специи.
6. Посыпать тертым сыром.
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