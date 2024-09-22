Яичница – это блюдо, которое очень многие выбирают для завтрака. Все потому, что готовится очень быстро и получается сытно. Но вкус будет гораздо лучше, если добавить сезонные овощи, а также много натертого сыра.

Видео дня

Идея приготовления яичницы с сезонными овощами на завтрак опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instgaram. Используйте момент, пока есть много свежих плодов.

Ингредиенты:

перец болгарский – 100 г.

помидоры – 150 г.

зелень – по вкусу.

яйца куриные – 3 шт.

соль, специи – по вкусу.

сыр твердый – 50 г.

масло – 5 г.

Способ приготовления:

1. На капли растительного масла обжарить перец.

2. Добавить помидоры и зелень.

3. Готовить к размягчению овощей.

4. Взбить яйца.

5. Добавить любимые специи.

6. Посыпать тертым сыром.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: