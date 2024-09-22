Так гораздо вкуснее: как приготовить яичницу на завтрак с сезонными овощами

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Так гораздо вкуснее: как приготовить яичницу на завтрак с сезонными овощами

Яичница – это блюдо, которое очень многие выбирают для завтрака. Все потому, что готовится очень быстро и получается сытно. Но вкус будет гораздо лучше, если добавить сезонные овощи, а также много натертого сыра.

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Идея приготовления яичницы с сезонными овощами на завтрак опубликована на кулинарной странице fasting marafon в Instgaram. Используйте момент, пока есть много свежих плодов.

Так гораздо вкуснее: как приготовить яичницу на завтрак с сезонными овощами

Ингредиенты:

  • перец болгарский – 100 г.
  • помидоры – 150 г.
  • зелень – по вкусу.
  • яйца куриные – 3 шт.
  • соль, специи – по вкусу.
  • сыр твердый – 50 г.
  • масло – 5 г.

Способ приготовления:

Так гораздо вкуснее: как приготовить яичницу на завтрак с сезонными овощами

1. На капли растительного масла обжарить перец.

2. Добавить помидоры и зелень.

Так гораздо вкуснее: как приготовить яичницу на завтрак с сезонными овощами

3. Готовить к размягчению овощей.

Так гораздо вкуснее: как приготовить яичницу на завтрак с сезонными овощами

4. Взбить яйца.

Так гораздо вкуснее: как приготовить яичницу на завтрак с сезонными овощами

5. Добавить любимые специи.

6. Посыпать тертым сыром.

Так гораздо вкуснее: как приготовить яичницу на завтрак с сезонными овощами

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