Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, икры, закусок в виде рулетиков, намазок. Еще их можно нафаршировать, сделать рагу.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и быстрого в приготовлении салата из баклажанов, с орешками и сметаной.

Ингредиенты:

баклажаны

помидоры

сметана

орешки

зелень

специи: соль, перец

масло для жарки

мука

Способ приготовления:

1. Порежьте кольцами баклажаны, посыпьте солью, оставьте, чтобы ушла горечь. После пожарьте их.

2. Порежьте помидоры.

3. Выложите в миску жареные баклажаны, помидоры, порезанную зелень, присыпьте орехами, добавьте сметану, специи и перемешайте.

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