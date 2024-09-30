Теплый салат из баклажанов, с помидорами и орехами: рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Теплый салат из баклажанов, с помидорами и орехами: рецепт сытного блюда

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, икры, закусок в виде рулетиков, намазок. Еще их можно нафаршировать, сделать рагу.

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Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и быстрого в приготовлении салата из баклажанов, с орешками и сметаной.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • баклажаны
  • помидоры
  • сметана
  • орешки
  • зелень
  • специи: соль, перец
  • масло для жарки
  • мука

Способ приготовления:

1. Порежьте кольцами баклажаны, посыпьте солью, оставьте, чтобы ушла горечь. После пожарьте их.

Жареные баклажаны

2. Порежьте помидоры.

Помидоры для блюда

3. Выложите в миску жареные баклажаны, помидоры, порезанную зелень, присыпьте орехами, добавьте сметану, специи и перемешайте.

Готовый салат

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