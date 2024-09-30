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Теплый салат из баклажанов, с помидорами и орехами: рецепт сытного блюда
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, икры, закусок в виде рулетиков, намазок. Еще их можно нафаршировать, сделать рагу.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и быстрого в приготовлении салата из баклажанов, с орешками и сметаной.
Ингредиенты:
- баклажаны
- помидоры
- сметана
- орешки
- зелень
- специи: соль, перец
- масло для жарки
- мука
Способ приготовления:
1. Порежьте кольцами баклажаны, посыпьте солью, оставьте, чтобы ушла горечь. После пожарьте их.
2. Порежьте помидоры.
3. Выложите в миску жареные баклажаны, помидоры, порезанную зелень, присыпьте орехами, добавьте сметану, специи и перемешайте.
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