Что есть перед телевизором, чтобы не набрать вес

Во время карантина еда "под сериал" стала одним из наиболее доступных удовольствий для людей. Однако такое развлечение может обернуться лишними килограммами на талии.

Во время просмотра любимого сериала, совершенно не задумываешься о том, сколько вкусностей было съедено. Наиболее популярные закуски, с которыми смотрят новый сезон нашумевшего сериала: поп-корн, шоколад и чипсы. Об этом сообщает The Sun.

Вот несколько советов, чтобы предотвратить переедание и, как следствие, набор веса.

Уменьшить порции

От любимых лакомств можно не отказываться, однако стоит сократить потребление снеков. Специалисты советуют выкладывать чипсы в емкость меньшего объема, так как из "бездонных" тарелок они съедаются быстрее.

Глава отдела питания Healthspan Роб Хобсон призывает любителей перекусить делать это более осознанно.

"Медленно наслаждайтесь каждым кусочком лакомства, а не просто механически пережевывайте пищу", – подчеркнул специалист.

Выбрать менее эмоциональный жанр сериала

Перекусы во время просмотра сериалов способствуют набору веса Unsplash/ Mollie Sivaram

Фильмы ужасов и слезливые драмы могут стать причиной переедания. Это объясняется тем, что эмоциональный всплеск побуждает человека искать комфорта. А закуски – отличное утешение.

Пропускать рекламу

При просмотре телевизионных шоу, рекламные блоки, особенно, где представлены продукты, могут спровоцировать желание поесть.

Отдавать предпочтение более здоровым перекусам

Хобсон подчеркивает, что оптимальными будут продукты с высоким содержанием воды:

"Вместо закуски с высоким содержанием жира, сахара или соли вы можете съесть гору нарезанных овощей, таких как огурец, перец или морковные палочки, с ложкой соуса", – здоровой альтернативой также станут арбуз, клубника и черника.

Продумать "сериальное" меню

Поп-корн является популярным снеком среди любителей сериалов Unsplash/ Jeshoots.com

Если овощи и фрукты – это не то, чего на данный момент желает душа, можно проанализировать, чего хочется больше всего.

Психолог Healthspan Мэг Арролл советует подумать над тем, какие именно ароматы, текстуры и вкус вам нужны.

Смотреть сериалы в компании

Чувство одиночества и изоляции может стать триггером к бездумному поглощению вредной пищи. Чтобы избежать эмоционального переедания, пригласите друзей на просмотр нового сериала Netflix.

Не отвлекаться во время ужина

Зачастую время просмотра фильмов приходится на вечер. Нужно уделить максимальное внимание ужину. Специалист советует не употреблять пищу перед экраном телевизора.

"Сядьте за обеденный стол, не отвлекаясь, тщательно пережевывайте пищу и кладите столовые приборы между глотками, чтобы помочь организму распознавать сигналы сытости ", – отмечает Хобсон.

Обратить внимание на напитки

Перекусы можно заменить напитками thejakartapost.com

Чай, горячий шоколад или кофе без кофеина могут оказать такое же действие, как закуска во время просмотра телевизора, но с меньшим количеством калорий и сахара.

Однако не стоит переключаться на газировку, пользы в ней мало, а сахара и красителей много. Более того, она активизирует гормон, ответственный за чувство голода.

Для того, чтобы проследить, как часто вы злоупотребляете вредными продуктами, специалисты советуют оригинальный, но действенный способ – коллекционировать упаковки.

"Когда вы перекусываете, храните обертки или упаковки на виду – этого визуального представления часто бывает достаточно, чтобы понять масштабы переедания", – подчеркивает Арролл.

Ранее OBOZREVATEL писал, что нутрициолог рассказала о полезных перекусах.