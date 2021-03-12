8 мифов о еде, в которые все почему-то верят

В кулинарии есть моменты, объяснение которым вряд ли кто-то может дать, но в которые все почему-то верят.

Редакция FoodOboz рассказывает, какая информация является неправдивой и почему не стоит ей верить.

Миф первый

Если добавить соль, вода закипит быстрее. Нет, нет и еще раз нет.

Это один из самых распространенных мифов, не имеющийся ничего общего с реальностью. Соленая вода действительно закипает быстрее свежей, но опережает ее всего на один градус Цельсия. Это подтверждено наукой, но на деле эту разницу вы вряд ли почувствуете – если только жидкость не будет состоять из соли на 20 и более процентов.

Миф второй

Отваренные макароны обязательно нужно промывать холодной водой. И да, и нет.

Обработка пасты холодной водой нужно только в том случае, если вам нужно резко остановить процесс приготовления и добиться состояния аль-денте, при котором тесто остается немного недоваренным. А вообще промывать макароны не нужно: содержащийся в них крахмал помогает "связать" все ингредиенты и придает соусу тягучую консистенцию.

Миф третий

Куриная кожа – жирная и очень вредная. Жирная – да, вредная – нет.

Несмотря на то, что в куриной коже действительно содержится много жира, вреда организму он не приносит. Все дело в том, что это ненасыщенные жиры, которые, между прочим, также входят в состав оливкового масла и миндаля. Кроме того, исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения доказали тот факт, что жир, содержащийся в куриной коже, помогает снизить уровень холестерина в крови и нормализовать артериальное давление.

Миф четвертый

Молоко делает омлет пышнее. Увы, нет.

Молоко быстро выпаривается, а белок, содержащийся в нем, сворачивается в пенообразную массу. Яйца же сами по себе готовятся гораздо дольше, и молоко никак не может повлиять на этот процесс. Секрет пышного омлета – в приготовлении яиц на очень низкой температуре. Белок поднимется и приобретет нужную текстуру и без посторонних ингредиентов. Нужно только запастись терпением, держать крышку закрытой и снять сковороду с огня чуть раньше, чем нужно – блюдо само "дойдет" до нужной кондиции.

Миф пятый

Во время приготовления весь алкоголь испаряется. Не совсем так.

Министерство сельского хозяйства США недавно опубликовало результаты исследования, которые подтвердили тот факт, что в блюдах с алкоголем сохраняется более 40% спирта. Участник эксперимента в течение 2,5 часов тушил мясо в винном соусе, и оказалось, что около 95% спирта не испарилось, а впиталось в продукт. В другом блюде – соусе на основе французского ликера Гран Марнье – сохранилось около 85% от первоначального количества алкоголя.

Миф шестой

После тепловой обработки овощи становятся менее полезными. Вот и нет.

Исследования показывают, что жирорастворимые витамины А, D, Е и К прекрасно переносят тепловую обработку, а каротеноиды при варке в кипящей воде даже увеличиваются в количестве. А вот витамины В и С растворяются в воде, то есть перемещаются в жидкость, в которой их варят. А это означает, что овощной бульон и суп не менее полезны, чем свежие овощи.

Миф седьмой

Розовый сок, сочащийся из стейка – это кровь. Нет.

Многие отказываются есть стейки средней прожарки потому что не хотят есть кровь или боятся получить отравление. А розовая жидкость, которая вытекает из мяса, тем временем – не что иное, как миоглобин, пигментированный белок мышечной ткани. Его основная функция такая же, как и у гемоглобина – создание кислородного резерва. В стейках прожарки well done миоглобина вы не увидите – при длительной тепловой обработке он темнеет.

Миф восьмой

Микроволны "убивают" все полезные микроэлементы. Нет.

Принцип действия микроволн заключается в выпаривании молекул жидкости, находящихся внутри продукта. Поэтому если даже при более длительном тепловом воздействии большая часть витаминов и минералов сохраняется в неизменном виде, то уж кратковременное нахождение в микроволновой печи разрушить их точно не сможет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в сети опубликовали лайфхак, как при помощи палочки для еды быстро выдавить сок из лимона.