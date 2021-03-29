Пасхальный ягненок от королевского шеф-повара: как избежать популярных ошибок

Испортить вкус запеченного ягненка может не только неправильно выбранное мясо, но и качество картофеля.

Повар королевской семьи Джеф Бейкер поделился с читателями британского издания The Sun некоторыми советами по приготовлению традиционного запеченного ягненка, избегая популярных ошибок.

Как приготовить пасхального ягненка. unsplash.com

По словам Бейкера, качество приготовленного мяса зависит от следующих факторов:

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Если мясо готовится на гриле, то к нему подойдет оливковое масло, розмарин и морская соль. Также не помешает добавить к блюду сок лимона и спаржу в виде гарнира. Главное не перестараться, чтобы вкус нежного мяса не перебить избытком специй.

Как проверить готовность блюда

Это можно сделать щипцами, толкая ими мясо. Если оно стало твердым, то это значит, что оно прожарилось и его можно доставать из духовки.

Качество картофеля

Повар говорит, что картофель к мясу нужно выбирать молодой, а не старый, это в разы улучшит качество и вкус готового блюда. Но важно, не жарить или запекать овощи на большом огне, потому что в таком случае середина будет сырой, а края подгорелыми.

Сколько готовить в духовке

По словам шефа, 30 минут запекания при температуре 200 градусов будет достаточно. Но главное, каждые 15 минут нужно смотреть на мясную корочку, чтобы она не подгорела.

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