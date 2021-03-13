Рецепт любимого завтрака Мэрилин Монро за 2 минуты

Голливудская актриса Мэрилин Монро в свое время была эталоном красоты для многих людей по всему миру. У нее в арсенале имелось несколько рецептов, которые помогали диве оставаться в превосходной форме. Один из них – коктейль из яиц, смешанных с теплым молоком.

Актриса не пренебрегала завтраком, который является основным приемом пищи. Она отдавала предпочтение утреннему приему пищи, который не требует много времени для приготовления. Об этом пишет Woman's World.

Ингредиенты для бодрящего напитка:

4 куриных яйца;

2 столовые ложки сахара;

300 мл теплого молока.

Способ приготовления:

Подогреть стакан молока. Взять куриные яйца и отделить желтки от белков. Желтки перемешать с сахаром и добавить теплое молоко. Белки взбить в густую пену и добавить в коктейль. Напиток разлить в высокие стаканы и по желанию украсить шоколадными крошками.

Яичный коктейль тонизирует и наполняет организм энергией alumni.umich.edu

Как отмечала сама Мерилин, данный коктейль она совмещала с приемом мультивитаминов. Свой быстрый завтрак Монро называла "незаменимым для девушки со стремительным темпом жизни".

Обед знаменитость предпочитала пропускать. Во время путешествий, когда приходилось останавливаться в отеле, Монро посещала рынки и покупала стейки, печень и бараньи отбивные. Мясо она готовила собственноручно в электрической духовке.

Из-за большого количества мясных продуктов в рационе можно сказать, что актриса питалась по принципам палеодиеты. В рацион помимо мяса включены грибы и фрукты, которые не содержат крохмал. Злаковые и бобовые под запретом.

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