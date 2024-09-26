Тушеный картофель с лисичками в сметане: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
447
Рецепт блюда

Картофель и грибы – идеальное сочетание продуктов для приготовления сытных и вкусных блюд. Еще их можно тушить, жарить, запекать, готовить с соусами и сыром.

Видео дня
Как вкусно приготовить картофель

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусной картошки с грибами и сметаной.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лисички
  • Лук
  • Чеснок
  • Сметана
  • Масло
  • Соль, перец
  • Укроп

Способ приготовления:

1. Картошку очистите и отварите.

2. Лук, чеснок и укроп измельчите, лисички почистите и порежьте. 

Жареные лисички

3. Масло растопите на сковороде, пожарьте лук и чеснок. Добавьте лисички, посолите, поперчите и обжарьте вместе с овощами. Добавьте сметану и тушите до готовности. Добавьте измельченный укроп.

Приготовление блюда

4. В другой сковороде обжарьте отварной картофель на разогретом масле.

Жареный картофель

Выложите в тарелку картофель, сверху готовые лисички и можно есть!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты