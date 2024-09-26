Тушеный картофель с лисичками в сметане: самый простой рецепт сытного блюда
Картофель и грибы – идеальное сочетание продуктов для приготовления сытных и вкусных блюд. Еще их можно тушить, жарить, запекать, готовить с соусами и сыром.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусной картошки с грибами и сметаной.
Ингредиенты:
- Лисички
- Лук
- Чеснок
- Сметана
- Масло
- Соль, перец
- Укроп
Способ приготовления:
1. Картошку очистите и отварите.
2. Лук, чеснок и укроп измельчите, лисички почистите и порежьте.
3. Масло растопите на сковороде, пожарьте лук и чеснок. Добавьте лисички, посолите, поперчите и обжарьте вместе с овощами. Добавьте сметану и тушите до готовности. Добавьте измельченный укроп.
4. В другой сковороде обжарьте отварной картофель на разогретом масле.
Выложите в тарелку картофель, сверху готовые лисички и можно есть!
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