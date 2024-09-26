Картофель и грибы – идеальное сочетание продуктов для приготовления сытных и вкусных блюд. Еще их можно тушить, жарить, запекать, готовить с соусами и сыром.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусной картошки с грибами и сметаной.

Ингредиенты:

Лисички

Лук

Чеснок

Сметана

Масло

Соль, перец

Укроп

Способ приготовления:

1. Картошку очистите и отварите.

2. Лук, чеснок и укроп измельчите, лисички почистите и порежьте.

3. Масло растопите на сковороде, пожарьте лук и чеснок. Добавьте лисички, посолите, поперчите и обжарьте вместе с овощами. Добавьте сметану и тушите до готовности. Добавьте измельченный укроп.

4. В другой сковороде обжарьте отварной картофель на разогретом масле.

Выложите в тарелку картофель, сверху готовые лисички и можно есть!

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