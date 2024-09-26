Из тыквы можно приготовить множество разнообразных блюд: от супов до кофе. Но, если вы до сих пор не пробовали консервировать тыкву так, чтобы она стала по вкусу как манго – следует скорее наверстывать потерянное.

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Это очень вкусный вид консервации, который станет любимым как у взрослых, так и детей. Тыква действительно будет напоминать манго настолько, что можно перепутать. Как приготовить этот замечательный консервированный десерт, в Instagram рассказала фудблогер с ником kvitka busk.

Ингредиенты

Тыква очищенная – 3 кг

Апельсин – 3 шт

Лимон – 1 шт

Сахар – 600 гр

Лимонная кислота – 10 гр

Способ приготовления

1. В емкости сочетаем тыкву, цедру из двух апельсинов, порезанные 3 апельсина и 1 лимонный кубик, сахар и лимонную кислоту. Перемешиваем.

2. Оставляем на 3 часа для маринования. Можно ночью. Время от времени перемешиваем.

3. Промаринованную тыкву раскладываем по банкам.

4. Стерилизуем в течение 30 минут и закрываем крышками.

5. Переворачиваем банки, накрываем теплым полотенцем и оставляем до полного охлаждения.

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