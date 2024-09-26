Тыква как манго на зиму: как необычно законсервировать сезонный овощ
Из тыквы можно приготовить множество разнообразных блюд: от супов до кофе. Но, если вы до сих пор не пробовали консервировать тыкву так, чтобы она стала по вкусу как манго – следует скорее наверстывать потерянное.
Это очень вкусный вид консервации, который станет любимым как у взрослых, так и детей. Тыква действительно будет напоминать манго настолько, что можно перепутать. Как приготовить этот замечательный консервированный десерт, в Instagram рассказала фудблогер с ником kvitka busk.
Ингредиенты
- Тыква очищенная – 3 кг
- Апельсин – 3 шт
- Лимон – 1 шт
- Сахар – 600 гр
- Лимонная кислота – 10 гр
Способ приготовления
1. В емкости сочетаем тыкву, цедру из двух апельсинов, порезанные 3 апельсина и 1 лимонный кубик, сахар и лимонную кислоту. Перемешиваем.
2. Оставляем на 3 часа для маринования. Можно ночью. Время от времени перемешиваем.
3. Промаринованную тыкву раскладываем по банкам.
4. Стерилизуем в течение 30 минут и закрываем крышками.
5. Переворачиваем банки, накрываем теплым полотенцем и оставляем до полного охлаждения.
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