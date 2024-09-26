Тыква как манго на зиму: как необычно законсервировать сезонный овощ

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Тыква как манго на зиму: как необычно законсервировать сезонный овощ

Из тыквы можно приготовить множество разнообразных блюд: от супов до кофе. Но, если вы до сих пор не пробовали консервировать тыкву так, чтобы она стала по вкусу как манго – следует скорее наверстывать потерянное.

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Это очень вкусный вид консервации, который станет любимым как у взрослых, так и детей. Тыква действительно будет напоминать манго настолько, что можно перепутать. Как приготовить этот замечательный консервированный десерт, в Instagram рассказала фудблогер с ником kvitka busk.

Тыква как манго на зиму: как необычно законсервировать сезонный овощ

Ингредиенты

  • Тыква очищенная – 3 кг
  • Апельсин – 3 шт
  • Лимон – 1 шт
  • Сахар – 600 гр
  • Лимонная кислота – 10 гр

Способ приготовления

1. В емкости сочетаем тыкву, цедру из двух апельсинов, порезанные 3 апельсина и 1 лимонный кубик, сахар и лимонную кислоту. Перемешиваем.

Тыква как манго на зиму: как необычно законсервировать сезонный овощ

2. Оставляем на 3 часа для маринования. Можно ночью. Время от времени перемешиваем.

3. Промаринованную тыкву раскладываем по банкам.

Тыква как манго на зиму: как необычно законсервировать сезонный овощ

4. Стерилизуем в течение 30 минут и закрываем крышками.

Тыква как манго на зиму: как необычно законсервировать сезонный овощ

5. Переворачиваем банки, накрываем теплым полотенцем и оставляем до полного охлаждения.

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