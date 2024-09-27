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Тыквенный крем-суп: самый вкусный осенний рецепт
С приходом осени наступает сезон тыквы. Из них хозяйки готовят каши, салаты, десерты и кофе. Также тыква очень смакует в первых блюдах. Самым популярной из них считается крем-суп, который имеет необычайный аромат и внешний вид.
Как приготовить тыквенный крем-суп, чтобы он получился идеальным, Instagram рассказала фудблогер с ником emiliya yevtushenko. Попробовав всего раз, это блюдо точно станет фаворитом вашей осени.
Ингредиенты
- Тыква
- Красный лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Чеснок – 2 гол
- Томаты черри – 300 гр
- Оливковое масло – 50 мл
- Соль
- Перец
- Сушеные томаты
- Сливки – 200 мл
- Бульон – 300 мл
- Семена тыквы и кунжута – для подачи
Способ приготовления
1. Запекаем тыкву с овощами 40-50 мин при 180-190 градусах.
2. Перебиваем блендером, добавляем сливки и бульон.
3. Доводим по вкусу солью и перцем.
4. Доводим до начала кипения и выключаем нагрев.
5. Подаем с тыквенными семенами и кунжутом.
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