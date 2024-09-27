Тыквенный крем-суп: самый вкусный осенний рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Тыквенный крем-суп: самый вкусный осенний рецепт

С приходом осени наступает сезон тыквы. Из них хозяйки готовят каши, салаты, десерты и кофе. Также тыква очень смакует в первых блюдах. Самым популярной из них считается крем-суп, который имеет необычайный аромат и внешний вид.

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Как приготовить тыквенный крем-суп, чтобы он получился идеальным, Instagram рассказала фудблогер с ником emiliya yevtushenko. Попробовав всего раз, это блюдо точно станет фаворитом вашей осени.

Тыквенный крем-суп: самый вкусный осенний рецепт

Ингредиенты

  • Тыква
  • Красный лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Чеснок – 2 гол
  • Томаты черри – 300 гр
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Соль
  • Перец
  • Сушеные томаты
  • Сливки – 200 мл
  • Бульон – 300 мл
  • Семена тыквы и кунжута – для подачи

Способ приготовления

1. Запекаем тыкву с овощами 40-50 мин при 180-190 градусах.

Тыквенный крем-суп: самый вкусный осенний рецепт

2. Перебиваем блендером, добавляем сливки и бульон.

3. Доводим по вкусу солью и перцем.

Тыквенный крем-суп: самый вкусный осенний рецепт

4. Доводим до начала кипения и выключаем нагрев.

Тыквенный крем-суп: самый вкусный осенний рецепт

5. Подаем с тыквенными семенами и кунжутом.

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