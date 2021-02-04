Ученые выяснили, почему еда прилипает к антипригарной сковороде

Ученые из Чешской академии наук нашли ответ на вопрос, почему еда прилипает к посуде с антипригарным покрытием даже при использовании масла. Оказалось, что это связано с образованием сухого пятна в центре сковороды.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте AIP Publishing.

Чешские физики провели специальный эксперимент, в котором использовали антипригарные сковороды с керамическим и тефлоновым покрытиями. Над сковородками они установили видеокамеру, которая фиксировала динамику движения жидкого масла и скорости образования и роста сухого пятна в центре сковороды.

В ходе эксперимента выяснилось, что в пленке растительного масла образуется сухое пятно, к которому начинают прилипать продукты. Это пятно в свою очередь появляется из-за того, что при нагреве в сковороде образуется термокапиллярная конвекция, которая перемещает масло от центра к краям посуды, из-за чего пленка подсолнечного масла истончается. Когда масляная пленка становится тоньше критического значения, она рвется, образуется сухое пятно и еда, соотвественно, прилипает.

На вопрос, как избежать появления на сковороде этих нежелательных сухих пятен, физики дали несколько рекомендаций:

увеличить толщину масляной пленки, то есть добавить больше масла в посуду;

снизить нагрев сковороды;

обеспечить равномерное смачивание поверхности сковороды маслом;

использовать сковороду с толстым дном и регулярно перемешивать пищу во время приготовления.

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