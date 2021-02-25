В Сингапуре научились делать цветные овощи на 3D-принтере

Ученые из Сингапура разработали уникальный метод создания пищевых чернил, с помощью которых 3D-принтер может создавать свежие овощи.

Как пишет издание Hackaday, пищевые чернила созданы из натуральных овощей – как свежих, так и замороженных. Основа пищевых чернил – перетертые продукты, которые имеют либо полутвердую, либо полностью жидкую структуру. Пюре из овощей загружают в 3D-принтер и путем экструзии получают готовый продукт.

Этот метод ученые разрабатывали специально для людей, страдающих дисфагией – так называется клинический симптом нарушения функции глотания. Во-первых, структура овощей, напечатанных на 3D-принтере, получается очень мягкой, во-вторых, еда становится более вкусной и питательной: ученые утверждают, что 3D-продукты сохраняют все питательные свойства.

Первые эксперименты по созданию моркови, а также гороха и кукурузы, оказались успешными. Чтобы напечатанные овощи выглядели более аппетитно, ученые решили использовать специальные формочки из силикона: они придают овощному пюре форму того продукта, из которого сделано пюре.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США на 3D-принтере печатают сладости. А недавно в Америке выставили на продажу первый жилой дом, напечатанный на 3D-принтере.