Вкусная слабосоленная скумбрия для ужина: есть можно через сутки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусная слабосоленная скумбрия для ужина: есть можно через сутки

Скумбрию можно готовить на огне, а также в духовке, и просто солить и тушить с овощам. При выборе скумбрии обратите внимание в первую очередь на внешний вид рыбы, глаза и хвост.

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленной скумбрии, которую можно есть через сутки.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.

Рассол:

  • 1 л холодной воды
  • 3 ст соли
  • 1 ч л сахар
  • 1 ч л горчица сухая порошок

Способ приготовления:

1. Порежьте кусками скубрию, выложите в подходящую посуду.

Скумбрия для приготовления

2. Рассол: в воде разведите соль, сахар, горчицу, перемешайте и залейте рыбу.

Рассол для рыбы

3. Залейте рыбу рассолом и на сутки в холодильник.

Подавайте с луком!

Готовая рыба

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