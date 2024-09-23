Скумбрию можно готовить на огне, а также в духовке, и просто солить и тушить с овощам. При выборе скумбрии обратите внимание в первую очередь на внешний вид рыбы, глаза и хвост.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленной скумбрии, которую можно есть через сутки.

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Рассол:

1 л холодной воды

3 ст соли

1 ч л сахар

1 ч л горчица сухая порошок

Способ приготовления:

1. Порежьте кусками скубрию, выложите в подходящую посуду.

2. Рассол: в воде разведите соль, сахар, горчицу, перемешайте и залейте рыбу.

3. Залейте рыбу рассолом и на сутки в холодильник.

Подавайте с луком!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: