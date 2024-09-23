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Вкусная слабосоленная скумбрия для ужина: есть можно через сутки
Скумбрию можно готовить на огне, а также в духовке, и просто солить и тушить с овощам. При выборе скумбрии обратите внимание в первую очередь на внешний вид рыбы, глаза и хвост.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленной скумбрии, которую можно есть через сутки.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
Рассол:
- 1 л холодной воды
- 3 ст соли
- 1 ч л сахар
- 1 ч л горчица сухая порошок
Способ приготовления:
1. Порежьте кусками скубрию, выложите в подходящую посуду.
2. Рассол: в воде разведите соль, сахар, горчицу, перемешайте и залейте рыбу.
3. Залейте рыбу рассолом и на сутки в холодильник.
Подавайте с луком!
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