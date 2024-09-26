Вкуснее, чем котлеты и отбивные: фаршированные куриные ножки для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Куриное мясо – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также закусок. Еще например куриные крылышки можно запекать, а также из филе делать салаты, а куриные ножки можно вкусно фаршировать. 

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Как вкусно приготовить куриное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных куриных ножек, которые готовятся очень быстро. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • куриные четвертины – 4 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • сыр твердый – 100г
  • сухари панировочные – 90 г
  • яйца – 1 шт. 
  • приправа к курице – 1 ст.л
  • соль по вкусу
  • томатный соус
  • масло
  • вода

Способ приготовления: 

1. Аккуратно снимите кожицу до окончания мышц на голени. Кончик косточки отрубите острым ножом. Все мясо пропустите через мясорубку. 

Куриные ножки

2. Смешайте в миске приготовленный фарш, натертый твердый сыр, обжаренный лук с морковью, панировочные сухари, яйцо, специи и соль.

Фарш для блюда

3. Готовым фаршем начините кожицу, формируя ножку, которая кончается косточкой. Курочку разверните швом вниз.

Приготовление блюда

4. Форму смажьте маслом, налейте немного воды, выложите четверти. Смажьте кожуру курочки соусом. 

Соус для мяса

5. Запекайте в разогретой духовке при температуре 180 С 50 минут до образования золотистой корочки.

Сколько готовить блюдо

Совет: форму с фаршированными бедрышками можете накрыть фольгой. Через 30 минут после запекания снимите фольгу, допекайте остальное время без нее!

Готовое блюдо

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