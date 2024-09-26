Вкуснее, чем котлеты и отбивные: фаршированные куриные ножки для ужина
Куриное мясо – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также закусок. Еще например куриные крылышки можно запекать, а также из филе делать салаты, а куриные ножки можно вкусно фаршировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных куриных ножек, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- куриные четвертины – 4 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сыр твердый – 100г
- сухари панировочные – 90 г
- яйца – 1 шт.
- приправа к курице – 1 ст.л
- соль по вкусу
- томатный соус
- масло
- вода
Способ приготовления:
1. Аккуратно снимите кожицу до окончания мышц на голени. Кончик косточки отрубите острым ножом. Все мясо пропустите через мясорубку.
2. Смешайте в миске приготовленный фарш, натертый твердый сыр, обжаренный лук с морковью, панировочные сухари, яйцо, специи и соль.
3. Готовым фаршем начините кожицу, формируя ножку, которая кончается косточкой. Курочку разверните швом вниз.
4. Форму смажьте маслом, налейте немного воды, выложите четверти. Смажьте кожуру курочки соусом.
5. Запекайте в разогретой духовке при температуре 180 С 50 минут до образования золотистой корочки.
Совет: форму с фаршированными бедрышками можете накрыть фольгой. Через 30 минут после запекания снимите фольгу, допекайте остальное время без нее!
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