Куриное мясо – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также закусок. Еще например куриные крылышки можно запекать, а также из филе делать салаты, а куриные ножки можно вкусно фаршировать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных куриных ножек, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

куриные четвертины – 4 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сыр твердый – 100г

сухари панировочные – 90 г

яйца – 1 шт.

приправа к курице – 1 ст.л

соль по вкусу

томатный соус

масло

вода

Способ приготовления:

1. Аккуратно снимите кожицу до окончания мышц на голени. Кончик косточки отрубите острым ножом. Все мясо пропустите через мясорубку.

2. Смешайте в миске приготовленный фарш, натертый твердый сыр, обжаренный лук с морковью, панировочные сухари, яйцо, специи и соль.

3. Готовым фаршем начините кожицу, формируя ножку, которая кончается косточкой. Курочку разверните швом вниз.

4. Форму смажьте маслом, налейте немного воды, выложите четверти. Смажьте кожуру курочки соусом.

5. Запекайте в разогретой духовке при температуре 180 С 50 минут до образования золотистой корочки.

Совет: форму с фаршированными бедрышками можете накрыть фольгой. Через 30 минут после запекания снимите фольгу, допекайте остальное время без нее!

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