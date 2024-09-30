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Вкуснее, чем оливье: легкий и сытный салат с куриным мясом и виноградом
Салаты осенью лучше готовить из сезонных, полезных овощей, например из свеклы, тыквы, моркови. Если же вы хотите, чтобы блюдо было сытным, добавьте в основу куриное мясо, сыр, яйца, а для яркого вкуса – виноград, яблоки, изюм, зелень, орехи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриной грудки, с виноградом, чесноком и майонезом.
Ингредиенты:
- куриная грудка (отварная на или копченая) – 1 шт.
- творог твердый – 180 г.
- яйца вареные – 2-3 шт.
- виноград без косточек – 250 г.
- чеснок –1 зуб.
- майонез – 3 ст. л.
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Грудку, сыр, яйца нарежьте на кубики, виноград разрежьте пополам.
2. Все соедините, добавьте тертый зубчик чеснока, соль, перец и майонез, перемешайте и можно есть!
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