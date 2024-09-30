Вкуснее, чем оливье: легкий и сытный салат с куриным мясом и виноградом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем оливье: легкий и сытный салат с куриным мясом и виноградом

Салаты осенью лучше готовить из сезонных, полезных овощей, например из свеклы, тыквы, моркови. Если же вы хотите, чтобы блюдо было сытным, добавьте в основу куриное мясо, сыр, яйца, а для яркого вкуса – виноград, яблоки, изюм, зелень, орехи. 

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриной грудки, с виноградом, чесноком и майонезом. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • куриная грудка (отварная на или копченая) – 1 шт. 
  • творог твердый – 180 г.
  • яйца вареные – 2-3 шт.
  • виноград без косточек – 250 г.
  • чеснок –1 зуб. 
  • майонез – 3 ст. л.
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Грудку, сыр, яйца нарежьте на кубики, виноград разрежьте пополам.

Ингредиенты для салата

2. Все соедините, добавьте тертый зубчик чеснока, соль, перец и майонез, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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