Салаты осенью лучше готовить из сезонных, полезных овощей, например из свеклы, тыквы, моркови. Если же вы хотите, чтобы блюдо было сытным, добавьте в основу куриное мясо, сыр, яйца, а для яркого вкуса – виноград, яблоки, изюм, зелень, орехи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриной грудки, с виноградом, чесноком и майонезом.

Ингредиенты:

куриная грудка (отварная на или копченая) – 1 шт.

творог твердый – 180 г.

яйца вареные – 2-3 шт.

виноград без косточек – 250 г.

чеснок –1 зуб.

майонез – 3 ст. л.

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Грудку, сыр, яйца нарежьте на кубики, виноград разрежьте пополам.

2. Все соедините, добавьте тертый зубчик чеснока, соль, перец и майонез, перемешайте и можно есть!

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