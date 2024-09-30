Вкуснее, чем плов: рассыпчатый рис с куриным мясом в рукаве для ужина
Рис – основной ингредиент для приготовления вкусного плова, а также каш, нежных пудингов, котлет, харчо. Стоит знать простое правило при приготовлении риса – воды должно быть ровно сколько, сколько и риса, тогда он будет рассыпчатым.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса с куриным мясом, специями, который готовится в рукаве.
Ингредиенты:
- Куриные ножки – 6-8 шт.
- Соль – 2 ч.л.
- Копченая паприка – 1 ч.л.
- Приправа для курицы – 1ч.л.
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Масло – 60 мл
- Рис (лучше Басмати) – 300 г
- Лук –1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Чеснок – 1 шт.
- Куркума – 1 ч.л.
- Вода – 600 мл.
- Рукав для запекания
Способ приготовления:
1. К куриным ножкам добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и масло. Смешайте и оставьте мариноваться на 30 минут.
2. В рукав для запекания всыпьте рис, нарезанный лук и помидор. Морковь натрите на большую терку. Добавьте куркуму, соль, специи для курицы. Влейте воду и тщательно смешайте.
4. Выложить ножки в рукав к рису, добавьте чеснок. Свяжите, сделайте надрезы или и положите в форму. Запекайте при 180С в течение 1 часа.
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