Вкуснее, чем плов: рассыпчатый рис с куриным мясом в рукаве для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем плов: рассыпчатый рис с куриным мясом в рукаве для ужина

Рис – основной ингредиент для приготовления вкусного плова, а также каш, нежных пудингов, котлет, харчо. Стоит знать простое правило при приготовлении риса – воды должно быть ровно сколько, сколько и риса, тогда он будет рассыпчатым. 

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Что приготовить из риса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса с куриным мясом, специями, который готовится в рукаве. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Куриные ножки – 6-8 шт.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Копченая паприка – 1 ч.л.
  • Приправа для курицы – 1ч.л.
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • Масло – 60 мл
  • Рис (лучше Басмати) – 300 г
  • Лук –1 шт. 
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Чеснок – 1 шт. 
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Вода – 600 мл.
  • Рукав для запекания

Способ приготовления:

1. К куриным ножкам добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и масло. Смешайте и оставьте мариноваться на 30 минут. 

Мясо со специями

2. В рукав для запекания всыпьте рис, нарезанный лук и помидор. Морковь натрите на большую терку. Добавьте куркуму, соль, специи для курицы. Влейте воду и тщательно смешайте. 

Приготовление мяса с рисом

4. Выложить ножки в рукав к рису, добавьте чеснок. Свяжите, сделайте надрезы или и положите в форму. Запекайте при 180С в течение 1 часа. 

Готовое блюдо

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