Рис – основной ингредиент для приготовления вкусного плова, а также каш, нежных пудингов, котлет, харчо. Стоит знать простое правило при приготовлении риса – воды должно быть ровно сколько, сколько и риса, тогда он будет рассыпчатым.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного риса с куриным мясом, специями, который готовится в рукаве.

Ингредиенты:

Куриные ножки – 6-8 шт.

Соль – 2 ч.л.

Копченая паприка – 1 ч.л.

Приправа для курицы – 1ч.л.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Масло – 60 мл

Рис (лучше Басмати) – 300 г

Лук –1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Чеснок – 1 шт.

Куркума – 1 ч.л.

Вода – 600 мл.

Рукав для запекания

Способ приготовления:

1. К куриным ножкам добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и масло. Смешайте и оставьте мариноваться на 30 минут.

2. В рукав для запекания всыпьте рис, нарезанный лук и помидор. Морковь натрите на большую терку. Добавьте куркуму, соль, специи для курицы. Влейте воду и тщательно смешайте.

4. Выложить ножки в рукав к рису, добавьте чеснок. Свяжите, сделайте надрезы или и положите в форму. Запекайте при 180С в течение 1 часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: