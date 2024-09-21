Если у вас много сочной домашней моркови – из нее можно приготовить вкуснейший и сытный рулет. Для начинки возьмите сливочный творог и тунец. Морковное тесто отлично держит форму и не распадается.

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Идея приготовления соленых морковных рулетиков опубликована на странице фудблогера Яны с ником yanni.cooking в Instagram. Для свежести добавьте измельченную зелень.

Ингредиенты:

морковь (очищенная и натертая) – 600 г

яйца – 5 шт.

сливочный творог – 300 г

консервированный тунец – 1 баночка

укроп – пучок

соль, перец – по вкусу

масло и сливочное масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. Натереть морковь на мелкую терку, обжарить ее на растительном масле с добавлением кусочка сливочного масла к мягкости. Добавить соль и перец. После этого переложить морковь на тарелку и дать ей остыть до комнатной температуры.

2. Отдельно отделить желтки от белков. Добавить желтки в охлажденную морковь и хорошо перемешать. Тем временем белки взбить до стойкой, рыхлой пены.

3. Замешать очень осторожно в два этапа, вмешать морковную смесь во взбитые белки, используя лопатку.

4. Выложить морковное тесто на пергамент, равномерно распределить его и выпекать 15 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

5. После выпечки дать бисквиту остыть 10 минут.

6. Смешать сливочный сыр с мелко нарезанным укропом – это придаст свежести и аромату блюду.

7. Переложить выпеченный бисквит на пищевую пленку, снять пергамент.

8. Распределить сливочный сыр с зеленью поверх бисквита, сверху выложить запоминающийся вилкой консервированный тунец.

9. Осторожно свернуть все в рулет, зафиксировать пищевой пленкой и дать настояться в холодильнике 40-60 минут.

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