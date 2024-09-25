Крамбл – это английский пирог, приготовленный из запеченных фруктов и ягод, покрытых крошкой из песочного теста. Также довольно часто крамбл готовят соленой начинкой.

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Звездный шеф-повар Гордон Рамзи утверждает, что в этом сезоне в моде крамбл с яблоками. Потому, как правильно его готовить он рассказал Mirror, а также предоставил детальный рецепт блюда.

Ингредиенты для начинки

Яблоки порезанные без кожуры – 3 шт.

Яблоки натертые без кожуры – 3 шт.

Семена стручка ванили – 1 шт.

Сахарная пудра – 6 ст.л.

Цедра лимона – 1 шт

Сок лимона

Корица – мелочь

Сушеная клюква – 3 ст.л.

Ингредиенты для крошки

Мука – 100 гр

Коричневый сахар – 100 гр

Сливочное масло – 50 гр

Корица – мелочь

Ореховая гранола или мюсли – 4 ст.л.

Способ приготовления

1. Духовку разогреваем до 200 градусов.

2. В форму для запекания выкладываем сахарную пудру и разогреваем на плите, пока она не карамелизуется.

3. Добавляем корицу, семена ванили и три тертых яблока и запекайте около двух минут.

4. Постепенно добавляем куски яблок, клюкву, лимонную цедру и лимонный сок. Снимаем форму с огня и оставляем охлаждаться.

5. Готовим крошку. муку, сахар, масло и корицу совмещаем в миске и руками разминаем в крошку. Добавляем гранола и растираем до полного смешивания.

6. В форму для запекания с яблочной начинкой добавляем крошку поверх фруктов. Готовим еще раз на плите, пока смесь не закипит.

7. Переставляем форму в духовку и готовим в течение 12-14 минут, пока блюдо не приобретет золотистый цвет.

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