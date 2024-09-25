Вкусный яблочный крамбл по рецепту Гордона Рамзи: готовится всего 30 минут
Крамбл – это английский пирог, приготовленный из запеченных фруктов и ягод, покрытых крошкой из песочного теста. Также довольно часто крамбл готовят соленой начинкой.
Звездный шеф-повар Гордон Рамзи утверждает, что в этом сезоне в моде крамбл с яблоками. Потому, как правильно его готовить он рассказал Mirror, а также предоставил детальный рецепт блюда.
Ингредиенты для начинки
- Яблоки порезанные без кожуры – 3 шт.
- Яблоки натертые без кожуры – 3 шт.
- Семена стручка ванили – 1 шт.
- Сахарная пудра – 6 ст.л.
- Цедра лимона – 1 шт
- Сок лимона
- Корица – мелочь
- Сушеная клюква – 3 ст.л.
Ингредиенты для крошки
- Мука – 100 гр
- Коричневый сахар – 100 гр
- Сливочное масло – 50 гр
- Корица – мелочь
- Ореховая гранола или мюсли – 4 ст.л.
Способ приготовления
1. Духовку разогреваем до 200 градусов.
2. В форму для запекания выкладываем сахарную пудру и разогреваем на плите, пока она не карамелизуется.
3. Добавляем корицу, семена ванили и три тертых яблока и запекайте около двух минут.
4. Постепенно добавляем куски яблок, клюкву, лимонную цедру и лимонный сок. Снимаем форму с огня и оставляем охлаждаться.
5. Готовим крошку. муку, сахар, масло и корицу совмещаем в миске и руками разминаем в крошку. Добавляем гранола и растираем до полного смешивания.
6. В форму для запекания с яблочной начинкой добавляем крошку поверх фруктов. Готовим еще раз на плите, пока смесь не закипит.
7. Переставляем форму в духовку и готовим в течение 12-14 минут, пока блюдо не приобретет золотистый цвет.
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